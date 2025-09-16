Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ»

11 Σεπτεμβρίου 2025

Το βράδυ της Πέμπτης, 11ης Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε, στο θέατρο «Ερωφίλη» της Φορτέτζας Ρεθύμνου, από τους ωφελουμένους του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων & Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία «ΑΓΑΠΗ», θεατρική παράσταση με τίτλο: «Μην ενοχλείτε… αισθανόμαστε».

Στη συγκλονιστική αυτή παράσταση των ωφελουμένων του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» υπήρξε πάνδημη συμμετοχή πλήθους ανθρώπων, οι οποίοι προσέλαβαν τα σπουδαία μηνύματά της.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», εκφράζει τις θερμές και ευγνώμονες ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του σε όλους τους ωφελουμένους, τους εκπαιδευτές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που στήριξαν με κάθε τρόπο, ενεθάρρυναν και βοήθησαν, για να υπάρξει το θαυμάσιο αυτό αποτέλεσμα. Η συλλογική δουλειά και η αξιοποίηση των χαρισμάτων επιφέρουν πάντοτε «γλυκείς καρπούς».

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος ευχαριστεί θερμά όλους, όσοι με κάθε τρόπο στήριξαν και στηρίζουν τις δράσεις του Συλλόγου διαχρονικά, και εύχεται πάντοτε το όνομα του Συλλόγου («ΑΓΑΠΗ») να αποτελεί οδοδείκτη στη ζωή και τις επιλογές όλων μας.