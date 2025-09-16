ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Χρήστου Λεβάντα στο Φόδελε

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τη μνήμη του συγγραφέα – δημοσιογράφου και δωρητή από το Φόδελε Χρήστου Λεβάντα (κατά κόσμον Κυριάκου Χατζιδάκι), θα τιμήσουν ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Τοπική Κοινότητα Φόδελε και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του. Ο Λεβάντας υπήρξε μια ξεχωριστή πνευματική μορφή, που έδρασε και δημιούργησε στον Πειραιά του μεσοπολέμου και των μεταπολεμικών χρόνων, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στα γράμματα και τον πολιτισμό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 μ.μ., στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε.

Για τη ζωή και το έργο του θα μιλήσουν:

Στέφανος Μίλεσης, συγγραφέας, πρόεδρος Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς, με θέμα: «Ταξίδι στην εποχή του Χρήστου Λεβάντα».
Δημήτρης Κρασονικολάκης, ερευνητής πειραϊκής ιστορίας και λογοτεχνίας, με θέμα: «Σύντομες αναφορές στη ζωή και το έργο του Χρήστου Λεβάντα».

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νέλλη Κατσαμά.
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συναυλία αφιερωμένη στον Χρήστο Λεβάντα και τα μουσικά ακούσματα της εποχής του, από τον καλλιτέχνη Γιάννη Παξιμαδάκη και τους συνεργάτες του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου...

0
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

0
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου...

0
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

0
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Κινητικότητα για Όλους»: Πλούσιες δράσεις από τον Δήμο Χανίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...

«Κινητικότητα για Όλους»: Πλούσιες δράσεις από τον Δήμο Χανίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
O Δήμος Χανίων με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας,...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για δύο απόπειρες κλοπής σε Ιερούς Ναούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για δύο απόπειρες κλοπής σε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST