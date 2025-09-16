ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

«Κινητικότητα για Όλους»: Πλούσιες δράσεις από τον Δήμο Χανίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

O Δήμος Χανίων με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που φέτος φέρει το σύνθημα «Κινητικότητα για Όλους», διοργανώνει σειρά δράσεων που προάγουν το περπάτημα, την ποδηλασία και την υπεύθυνη οδήγηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αποτελεί θεσμό, που από το 2002 προάγει τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, ενισχύοντας τις συνέργειες ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, καλείται η εκπαιδευτική κοινότητα όλων των σχολικών βαθμίδων, καθώς και τοπικοί φορείς, σύλλογοι, οργανισμοί και υπηρεσίες να συμμετάσχουν σε ένα ετήσιο πρόγραμμα δημιουργίας εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.

Το πρόγραμμα θα εστιάζει στην προώθηση του περπατήματος ως καθημερινής, υγιεινής και φιλικής προς το περιβάλλον μετακίνησης, καθώς και στην εκπαίδευση στους βασικούς κανόνες του ΚΟΚ, για την ασφάλεια μαθητών και πολιτών. Το υλικό και οι δράσεις θα απευθύνονται τόσο σε μικρότερες ηλικίες (Νηπιαγωγείο & Δημοτικό) όσο και σε μεγαλύτερους μαθητές (Γυμνάσιο & Λύκειο) αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δράσεων έχει αναλάβει η Άννα Νεμπαυλάκη. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 23/9/2025 στο email: anempavlaki@chania.gr και στο τηλ. 6972720943

Επισκευή παλιών ποδηλάτων μέσω του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ

Στο πλαίσιο των δράσεων, τα σχολεία που θα συγκεντρώσουν παλιά ποδήλατα για χρήση στις σχολικές τους μονάδες, θα έχουν τη δυνατότητα να τα επισκευάσουν δωρεάν μέσω του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ, με δηλώσεις συμμετοχής έως τις 23/9/2025.
Παρκάρω και περπατώ

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της δράσης «Παρκάρω και Περπατώ», όλοι οι πολίτες που θα σταθμεύσουν στο Δημοτικό Πάρκινγκ ΚΥΔΩΝ θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για ένα ποδήλατο, στέλνοντας το μήνυμα «Αφήνω το αυτοκίνητο και περπατώ».
Η Στράτα στην Αγιά Μαρίνα

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Ακρωτηρίου «Καγιαλές», τον Χορευτικό Όμιλο Χανίων «Ο Ψηλορείτης» και την ομάδα «Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει», διοργανώνει την Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων, στην Αγιά Μαρίνα.

Η διαδρομή της Στράτας θα ξεκινήσει στις 19.30, ενώ σημείο εκκίνησης θα είναι η διασταύρωση των οδών Ρωμιοσύνης & Κάμπου. Η πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στη διασταύρωση της οδού Ρωμιοσύνης με την Παλαιά Εθνική Οδό, η δεύτερη στάση στην πλατεία Αγ. Μαρίνας και το τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία Πατητήρια.

Πολιτιστικός περίπατος
Τέλος, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πολιτιστικός περίπατος στην πόλη των Χανίων. Η εκκίνηση θα γίνει από την Πλατεία 1866 στις 18:30, θα ακολουθήσει στάση στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» στις 19:00 και στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στις 20:00, όπου και στους δύο χώρους θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου...

0
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

0
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου...

0
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

0
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για δύο απόπειρες κλοπής σε Ιερούς Ναούς
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Χρήστου Λεβάντα στο Φόδελε
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...

Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Χρήστου Λεβάντα στο Φόδελε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τη μνήμη του συγγραφέα – δημοσιογράφου και δωρητή από...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για δύο απόπειρες κλοπής σε Ιερούς Ναούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για δύο απόπειρες κλοπής σε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST