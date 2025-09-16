«Κινητικότητα για Όλους»: Πλούσιες δράσεις από τον Δήμο Χανίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

O Δήμος Χανίων με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που φέτος φέρει το σύνθημα «Κινητικότητα για Όλους», διοργανώνει σειρά δράσεων που προάγουν το περπάτημα, την ποδηλασία και την υπεύθυνη οδήγηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αποτελεί θεσμό, που από το 2002 προάγει τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, ενισχύοντας τις συνέργειες ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, καλείται η εκπαιδευτική κοινότητα όλων των σχολικών βαθμίδων, καθώς και τοπικοί φορείς, σύλλογοι, οργανισμοί και υπηρεσίες να συμμετάσχουν σε ένα ετήσιο πρόγραμμα δημιουργίας εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.

Το πρόγραμμα θα εστιάζει στην προώθηση του περπατήματος ως καθημερινής, υγιεινής και φιλικής προς το περιβάλλον μετακίνησης, καθώς και στην εκπαίδευση στους βασικούς κανόνες του ΚΟΚ, για την ασφάλεια μαθητών και πολιτών. Το υλικό και οι δράσεις θα απευθύνονται τόσο σε μικρότερες ηλικίες (Νηπιαγωγείο & Δημοτικό) όσο και σε μεγαλύτερους μαθητές (Γυμνάσιο & Λύκειο) αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δράσεων έχει αναλάβει η Άννα Νεμπαυλάκη. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 23/9/2025 στο email: anempavlaki@chania.gr και στο τηλ. 6972720943

Επισκευή παλιών ποδηλάτων μέσω του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ

Στο πλαίσιο των δράσεων, τα σχολεία που θα συγκεντρώσουν παλιά ποδήλατα για χρήση στις σχολικές τους μονάδες, θα έχουν τη δυνατότητα να τα επισκευάσουν δωρεάν μέσω του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ, με δηλώσεις συμμετοχής έως τις 23/9/2025.

Παρκάρω και περπατώ

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της δράσης «Παρκάρω και Περπατώ», όλοι οι πολίτες που θα σταθμεύσουν στο Δημοτικό Πάρκινγκ ΚΥΔΩΝ θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για ένα ποδήλατο, στέλνοντας το μήνυμα «Αφήνω το αυτοκίνητο και περπατώ».

Η Στράτα στην Αγιά Μαρίνα

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Ακρωτηρίου «Καγιαλές», τον Χορευτικό Όμιλο Χανίων «Ο Ψηλορείτης» και την ομάδα «Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει», διοργανώνει την Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων, στην Αγιά Μαρίνα.

Η διαδρομή της Στράτας θα ξεκινήσει στις 19.30, ενώ σημείο εκκίνησης θα είναι η διασταύρωση των οδών Ρωμιοσύνης & Κάμπου. Η πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στη διασταύρωση της οδού Ρωμιοσύνης με την Παλαιά Εθνική Οδό, η δεύτερη στάση στην πλατεία Αγ. Μαρίνας και το τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία Πατητήρια.

Πολιτιστικός περίπατος

Τέλος, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πολιτιστικός περίπατος στην πόλη των Χανίων. Η εκκίνηση θα γίνει από την Πλατεία 1866 στις 18:30, θα ακολουθήσει στάση στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» στις 19:00 και στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στις 20:00, όπου και στους δύο χώρους θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση.