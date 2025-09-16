ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για δύο απόπειρες κλοπής σε Ιερούς Ναούς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για δύο απόπειρες κλοπής σε Ιερούς Ναούς
Συνελήφθη, χθες (16.09.2025) στο Ηράκλειο 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προέκυψε ότι ο ημεδαπός είχε προβεί στην διάρρηξη δύο Ιερών Ναών χωρίς να αφαιρέσει αντικείμενα προκαλώντας όμως ζημιές σε εξωτερικές κάμερες και στο παγκάρι της Εκκλησίας.

Αναζητήθηκε και εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου και σε έρευνα που ακολούθησε σε Ι.Χ.Φ. ιδιοκτησίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία και χρηματικό ποσό και συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.



