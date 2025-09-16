ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Το Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας στις “Ιστορίες Επιτυχίας” της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια σπουδαία διάκριση για την Κρήτη αποτελεί η ένταξη του Καταδυτικού Πάρκου στη Σταλίδα στα έργα επίδειξης (“Success Stories”) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE).

Η συγκεκριμένη αναγνώριση έρχεται να επιβεβαιώσει την αξία του έργου, το οποίο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Leader) «Αλιεία και Θάλασσα 2014–2020» και την ενεργή υποστήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με την εποπτεία και στενή συνεργασία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στις Αρχάνες.

Η σχετική δημοσίευση ΅με θέμα «Discover Crete’s underwater treasures: The Stalis reef dive park – European Commission» βρίσκεται στην ιστοσελίδα της DG MARE:
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/discover-cretes-underwater-treasures-stalis-reef-dive-park-2025-09-09_en

Το Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας, με τεχνητούς υφάλους σε θαλάσσια έκταση περίπου 22,5 στρεμμάτων, δημιουργήθηκε με στόχο:
• την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού,
• την προστασία και ανάδειξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
• τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος και
• την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από νέες θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία.

Η υλοποίηση του έργου ενισχύει αποφασιστικά την προσπάθεια ανάδειξης της Κρήτης ως κορυφαίου καταδυτικού προορισμού, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Παράλληλα, το πάρκο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αντιμετωπίζοντας ζητήματα υπεραλίευσης και ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, δήλωσε: «Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της ως καλή πρακτική το “Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα”. Οι επιλογές των καλών πρακτικών δεν γίνονται τυχαία και η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της συνεργασίας, της καινοτομίας και της προσήλωσης στην αειφορία που μπορούν να δώσουν στην Κρήτη ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μαζί με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, θα συνεχίσουν να επενδύουν σε δράσεις που συνδέουν τον τουρισμό με την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του τόπου μας. »

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου...

0
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

0
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου...

0
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

0
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Γαύδος: Η βάρκα και τα κοινωνικά δίκτυα – Τι συνέβη τελικά με τους μετανάστες
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για δύο απόπειρες κλοπής σε Ιερούς Ναούς
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...

Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Χρήστου Λεβάντα στο Φόδελε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τη μνήμη του συγγραφέα – δημοσιογράφου και δωρητή από...

«Κινητικότητα για Όλους»: Πλούσιες δράσεις από τον Δήμο Χανίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
O Δήμος Χανίων με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST