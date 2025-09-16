ΚΡΗΤΗ

Γαύδος: Η βάρκα και τα κοινωνικά δίκτυα – Τι συνέβη τελικά με τους μετανάστες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Viral έχει γίνει ένα βίντεο στα social media που δείχνει «απώθηση» βάρκας μεταναστών στη Γαύδο.
Δεκάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις έχει ένα βίντεο που δείχνει μια βάρκα με μετανάστες την ώρα που προσεγγίζει την παραλία Σαρακήνικο στη Γαύδο.

Το σχόλιο «Τσάμπα ήρθατε παιδιά! Καλή επιστροφή» που συνοδεύει την ανάρτηση, δείχνοντας ορισμένους ανθρώπους να «απωθούν» μια βάρκα στη συγκεκριμένη παραλία έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να δηλώνουν ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή και πως οι μετανάστες θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα.

Τι απαντά το Λιμενικό
Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα πράγματα δεν έγιναν έτσι ακριβώς και κάποιοι σκόπιμα χρησιμοποιούν το βίντεο για να περάσουν δικά τους μηνύματα.

Όπως ανέφεραν στο in, πηγές του Λιμενικού Σώματος, η βάρκα με τους μετανάστες έπλεε προς το λιμάνι της Γαύδου συνοδεία σκάφους της Frontex που εκτελεί υπηρεσία στην περιοχή.

Τότε, λόγω των ρευμάτων που υπήρχαν στο σημείο, η βάρκα παρασύρθηκε προς την ακτή του Σαρακήνικου με αποτέλεσμα να προσαράξει στα ρηχά.

Οι λουόμενοι που καταγράφονται στο βίντεο να «σπρώχνουν» το σκάφος με τους πρόσφυγες, ουσιαστικά βοηθούν τη βάρκα να ξεκολλήσει και να συνεχίσει το ταξίδι προς το λιμάνι του Καραβέ.

«Τους βοηθήσαμε»
Την ίδια ώρα, μάρτυρες του συμβάντος υπογραμμίζουν ότι οι λουόμενοι τους φώναζαν να μην αποβιβαστούν εκεί, αλλά να πάνε προς το λιμάνι του νησιού.

«Τους λέγαμε “to the port, to the port”. Εξάλλου, αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο, θα χρειαζόταν πολλή ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι» σημείωσε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο flashnews.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου...

0
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

0
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου...

0
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

0
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης για το Τμήμα Κίσσαμος -Χανιά του ΒΟΑΚ
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Το Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας στις “Ιστορίες Επιτυχίας” της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διαγωνισμός Μαντινάδας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιορτάζουμε την Τρίτη Ηλικία με μαντινάδες! Η Κοινωνική Υπηρεσία του...

Ρέθυμνο:Συγκλονιστική Θεατρική Παράσταση από το Σύλλογο ΄΄Αγάπη΄΄

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗ» 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το βράδυ...

Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Χρήστου Λεβάντα στο Φόδελε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τη μνήμη του συγγραφέα – δημοσιογράφου και δωρητή από...

«Κινητικότητα για Όλους»: Πλούσιες δράσεις από τον Δήμο Χανίων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
O Δήμος Χανίων με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST