Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος έχουν προγραμματιστεί για αύριο Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, σε περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο εργασιών που πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των δικτύων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με διαφορετική διάρκεια και αιτία ανά περιοχή, όπως έργα κατασκευής, συντήρησης ή λειτουργικές εργασίες.

Στον νομό Ηρακλείου, διακοπές θα σημειωθούν από τις 08:00 έως τις 13:00 στο χωριό Τουρλωτή του δήμου Μινώα Πεδιάδας, ενώ στο δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, την ίδια χρονική ζώνη, επηρεάζονται τα Πραιτώρια, το αντλιοστάσιο Λιγόρτυνας και τα Καλύβια. Παράλληλα, από τις 08:00 έως τις 15:00 θα υπάρξει διακοπή στο χωριό Παναγιά και σε αρδευτικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής.

Στα Χανιά, οι διακοπές ξεκινούν από νωρίς το πρωί, με εργασίες συντήρησης από τις 08:00 έως τις 10:30 στην οδό Αναγνώστου Γογονή και τους γύρω δρόμους. Από τις 09:00 έως τις 15:00 επηρεάζεται η περιοχή της Χρυσής Ακτής, συμπεριλαμβανομένου του χώρου στάθμευσης και των παρακείμενων οδών. Επιπλέον, από τις 10:00 έως τις 13:00 διακοπή θα σημειωθεί στον Πλατανιά, κοντά στο κατάστημα «Δίδυμοι», ενώ από τις 10:30 έως τις 15:00 χωρίς ρεύμα θα μείνουν περιοχές όπως τα Λειβάδια, οι Βλητές, το Πυθάρι και οι Αργουλίδες.

Στον νομό Ρεθύμνου, η διακοπή θα διαρκέσει από τις 08:00 έως τις 15:00 στον δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή από τα Αγγουσελιανά έως το πρατήριο καυσίμων Κουρμούλη, λόγω εργασιών κατασκευής.

Αντίστοιχα, στον νομό Λασιθίου, εργασίες θα επηρεάσουν τη Σητεία από τις 08:00 έως τις 10:00, σε οδούς όπως Σακκαδάκη, Μύσωνος και Μαυρικάκη, ενώ στον Άγιο Νικόλαο και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας (Πηγαϊδάκια, Σχίσμα και γύρω οικισμοί) η διακοπή θα διαρκέσει έως τις 13:00.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιώτης θα ανέβει στα Ιμαλάια για καλό σκοπό
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST