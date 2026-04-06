Ηράκλειο:Δράσεις αγάπης και προσφοράς από τη ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) με τη συμμετοχή της Γραμματείας Εθελοντισμού της ΝΔ.

Τον σύλλογο «Η Παρέα της Αγάπης», που στέκεται δίπλα σε παιδιά και οικογένειες που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, καθώς και τον σύλλογο «Στόχος», που στηρίζει γυναίκες με καρκίνο του μαστού, η Γραμματέας και Τομεάρχης Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της ΔΕΕΠ ΝΔ Ηρακλείου κ.Μανίκα-Γιαννουλάκη Νεκταρία, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Συντονίστρια Νοτίου Ελλάδος της Γραμματείας Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τσικανδυλάκη Μαρία

πραγματοποίησαν επίσκεψη γνωριμίας και συζήτησης για το έργο συλλόγων της πόλης του Ηρακλείου καθώς και προσφορά λαμπάδων όπου θα χρησιμοποιήσουν στα πασχαλινά τους παζάρια.

Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ευαισθησία της ΔΕΕΠ και της Γραμματείας Εθελοντισμού της ΝΔ για τη σημασία του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, ενισχύοντας το μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης προς συλλόγους και σωματεία που προσφέρουν πραγματικά μεγάλο έργο.

Η ΔΕΕΠ Ηρακλείου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη της και τις εθελόντριες που συνέβαλαν στην κατασκευή των λαμπάδων, αναδεικνύοντας το πνεύμα προσφοράς και αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει την τοπική κοινωνία.