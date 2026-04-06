Ηράκλειο:Συγχαρητήρια δήλωση Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που εξασφάλισε την παραμονή της στη Νational League 1

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, επικρατώντας του Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη με σκορ 51-66, σε έναν αγώνα όπου είχε τον έλεγχο και επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή έως το τέλος.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα εξασφάλισε την παραμονή της στη National League 1 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, καταγράφοντας παράλληλα μία από τις πιο επιτυχημένες πορείες της στην κατηγορία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική της πρόοδο.
Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου τόνισε χαρακτηριστικά:

«Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου για τη σπουδαία αυτή επιτυχία, που επιβεβαιώνει τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και τη διαρκή ανοδική της πορεία.

Η εξασφάλιση της παραμονής στη National League 1 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα, που τιμά το Αρκαλοχώρι και συνολικά τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους αθλητές, στο προπονητικό επιτελείο και στη διοίκηση της ομάδας, καθώς και στους φιλάθλους που στέκονται διαρκώς στο πλευρό της, στηρίζοντας με θέρμη κάθε της προσπάθεια.

Ως Δημοτική Αρχή, εκφράζουμε τη στήριξη μας στην Αναγέννηση και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί στο έργο της, ενισχύοντας κάθε προσπάθεια που προάγει τον αθλητισμό και αναδεικνύει τον τόπο μας».

