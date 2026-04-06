Ρέθυμνο:Σε τροχιά υλοποίησης η αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αγγελιανών Δήμου Μυλοποτάμου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου προχωρά σταθερά στην υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του 4θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αγγελιανών, μετά την υπογραφή της σύμβασης για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 161.138 ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη 2021–2027» (ΕΣΠΑ).

Παράλληλα, δρομολογείται η υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκριση του νέου κτιριολογικού προγράμματος, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια ωρίμανσης του έργου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, με στόχο τη διαμόρφωση σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών χώρων μάθησης.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος ανέφερε: «Προχωράμε με σχέδιο και συνέπεια σε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των σχολικών μας υποδομών. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ωριμάζουμε έργα και τα οδηγούμε μέχρι την υλοποίηση».