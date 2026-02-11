Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Διακοπές ρεύματος έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευών στο δίκτυο που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Αναλυτικά οι περιοχές και τα χρονικά διαστήματα: Νομός Ηρακλείου 08:00 – 10:00 | Δήμος Ηρακλείου

Στη Λεωφόρο Κνωσού, από την οδό Ντελή Δράκου έως την Α. Βορεάδη, καθώς και στις οδούς Α. Βορεάδη (έως Αρχ. Ευγενίου), Αρχ. Ευγενίου (έως Ξηρουδάκη) και στις παρόδους.

Επίσης, επηρεάζονται οι οδοί: ΕΠΟΝ, Κεραμεικού, Ηούς, Σπετσών και Ορφέως.

Αιτία: Εξυπηρέτηση τρίτων. 10:00 – 12:00 | Δήμος Ηρακλείου (περιοχή Στάνης – Λ. Κνωσού)

Διακοπή ρεύματος στη Λεωφόρο Κνωσού (από Θ. Σκορδαλού έως τη γέφυρα της εθνικής οδού), στην Πιτσουλάκη (έως Μεγαλόχαρης), στην Ερυθραίας, στη Μίνωος Καλοκαιρινού (έως Καμπουροπούλου), καθώς και στις οδούς Οικονόμου, Στησιχόρου, Ανακρέοντος, Μεγαλόχαρης και Θ. Σκορδαλού.

Αιτία: Εξυπηρέτηση τρίτων. 08:00 – 15:00 | Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων (Πύργος Μονοφατσίου)

Στην περιοχή του επαρχιακού δρόμου Χάρακα – Μάρθα και κοντά σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες (φαρμακείο Κουντεντάκη, οδοντιατρείο Καλαθάκη, Α.Τ. Πύργου, Δημοτικό Σχολείο Πύργου και καταστήματα επί του κεντρικού δρόμου).

Αιτία: Κατασκευές. Νομός Χανίων 09:00 – 15:00 | Δήμος Γεωργιούπολης (Βάμος και γύρω περιοχές)

Περιοχές: Βουστάσιο Ανδριανάκη, Ξυλουργείο Αλιφιεράκη, Ελαιουργείο Μπουντουράκη, επεξεργασία πέτρας Μπραουδάκης, Έσπερος, Φωνές, Μάζα, Λατομείο Πιπεράκη, ΠΜΤ Ασβεστοποιεία Κρήτης, Χαμπάθα.

Αιτία: Συντήρηση. Νομός Ρεθύμνου 08:00 – 11:00 | Δήμος Αγίου Βασιλείου

Χωριό Αγία Γαλήνη.

Αιτία: Κατασκευές. 08:00 – 13:00 | Δήμος Αγίου Βασιλείου

Περιοχή Βιολογικού Αγίας Γαλήνης.

Αιτία: Κατασκευές.