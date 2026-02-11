Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Διακοπές ρεύματος έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευών στο δίκτυο που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικά οι περιοχές και τα χρονικά διαστήματα:

Νομός Ηρακλείου

08:00 – 10:00 | Δήμος Ηρακλείου
Στη Λεωφόρο Κνωσού, από την οδό Ντελή Δράκου έως την Α. Βορεάδη, καθώς και στις οδούς Α. Βορεάδη (έως Αρχ. Ευγενίου), Αρχ. Ευγενίου (έως Ξηρουδάκη) και στις παρόδους.
Επίσης, επηρεάζονται οι οδοί: ΕΠΟΝ, Κεραμεικού, Ηούς, Σπετσών και Ορφέως.
Αιτία: Εξυπηρέτηση τρίτων.

10:00 – 12:00 | Δήμος Ηρακλείου (περιοχή Στάνης – Λ. Κνωσού)
Διακοπή ρεύματος στη Λεωφόρο Κνωσού (από Θ. Σκορδαλού έως τη γέφυρα της εθνικής οδού), στην Πιτσουλάκη (έως Μεγαλόχαρης), στην Ερυθραίας, στη Μίνωος Καλοκαιρινού (έως Καμπουροπούλου), καθώς και στις οδούς Οικονόμου, Στησιχόρου, Ανακρέοντος, Μεγαλόχαρης και Θ. Σκορδαλού.
Αιτία: Εξυπηρέτηση τρίτων.

08:00 – 15:00 | Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων (Πύργος Μονοφατσίου)
Στην περιοχή του επαρχιακού δρόμου Χάρακα – Μάρθα και κοντά σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες (φαρμακείο Κουντεντάκη, οδοντιατρείο Καλαθάκη, Α.Τ. Πύργου, Δημοτικό Σχολείο Πύργου και καταστήματα επί του κεντρικού δρόμου).
Αιτία: Κατασκευές.

Νομός Χανίων

09:00 – 15:00 | Δήμος Γεωργιούπολης (Βάμος και γύρω περιοχές)
Περιοχές: Βουστάσιο Ανδριανάκη, Ξυλουργείο Αλιφιεράκη, Ελαιουργείο Μπουντουράκη, επεξεργασία πέτρας Μπραουδάκης, Έσπερος, Φωνές, Μάζα, Λατομείο Πιπεράκη, ΠΜΤ Ασβεστοποιεία Κρήτης, Χαμπάθα.
Αιτία: Συντήρηση.

Νομός Ρεθύμνου

08:00 – 11:00 | Δήμος Αγίου Βασιλείου
Χωριό Αγία Γαλήνη.
Αιτία: Κατασκευές.

08:00 – 13:00 | Δήμος Αγίου Βασιλείου
Περιοχή Βιολογικού Αγίας Γαλήνης.
Αιτία: Κατασκευές.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! –...

0
Ασύμφοροι, άγονοι διαγωνισμοί και χαμηλές τιμές συνθέτουν το σκηνικό. Σε...

Καμίνια: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του φονικού...

0
Τρεις συλλήψεις από την Ασφάλεια Ηρακλείου, αν καλούσαν βοήθεια...

Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! –...

0
Ασύμφοροι, άγονοι διαγωνισμοί και χαμηλές τιμές συνθέτουν το σκηνικό. Σε...

Καμίνια: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του φονικού...

0
Τρεις συλλήψεις από την Ασφάλεια Ηρακλείου, αν καλούσαν βοήθεια...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως όταν υπάρχει ψυχή, πίστη και συνοχή, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.»
Επόμενο άρθρο
Τουρισμός του Παντοπωλείου: Η νέα τάση του 2026 έχει σουβενίρ που ..τρώγονται
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! – «Παγωμένη» η αγορά στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ασύμφοροι, άγονοι διαγωνισμοί και χαμηλές τιμές συνθέτουν το σκηνικό. Σε...

Καμίνια: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του φονικού – Τον άφησαν αβοήθητο να ψυχορραγεί

ΠΚ team ΠΚ team -
Τρεις συλλήψεις από την Ασφάλεια Ηρακλείου, αν καλούσαν βοήθεια...

Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι πληρώνονται και τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ισχύει για εξαρτώμενα τέκνα και φοιτητές. Οριστικοποιείται εντός των...

Γιατί η Κρήτη ταιριάζει στους τουρίστες από την Ινδία-Τι θέλει ο Ινδός ταξιδιώτης πολυτελείας

ΠΚ team ΠΚ team -
Το αεροδρόμιο Καστελίου ,με απευθείας πτήσεις θα φέρει τουρίστες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST