Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως όταν υπάρχει ψυχή, πίστη και συνοχή, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.»

Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, στο πλευρό της ομάδας του ΟΦΗ. Σε μια δυνατή και απαιτητική αναμέτρηση, ο ΟΦΗ κατάφερε να επικρατήσει και να εξασφαλίσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επιτυχία, ο κ. Αυγενάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή σπουδαία νίκη του ΟΦΗ, σε μια δύσκολη έδρα όπως αυτή της Λιβαδειάς, και η πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος για τέταρτη φορά στην ιστορία του, αποτελεί δικαίωση για όλους όσοι στηρίζουν αυτή την ιστορική ομάδα με πάθος και αφοσίωση.

Συγχαρητήρια από καρδιάς στους ποδοσφαιριστές μας, στο τεχνικό επιτελείο και σε όλους όσοι εργάζονται με συνέπεια και πίστη, για να κρατούν ζωντανό το όραμα και την αποστολή του ΟΦΗ. Συγχαρητήρια επίσης και στους παίκτες του Λεβαδειακού για τη μαχητικότητά τους και το ήθος που επέδειξαν.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, ο οποίος με σταθερότητα, διορατικότητα και αφοσίωση, χτίζει έναν ΟΦΗ δυνατό, ανταγωνιστικό και υγιή – όπως του αξίζει.

Και βεβαίως, ένα μεγάλο μπράβο στους φιλάθλους του ΟΦΗ που βρέθηκαν κοντά στην ομάδα – μέσα κι έξω από το γήπεδο, ταξιδεύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα, ακόμα και αν σε αρκετούς δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ΟΦΗ είναι πολλά περισσότερα από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι σύμβολο της Κρήτης, κομμάτι της ταυτότητάς μας.

Και στον τελικό, θα είμαστε όλοι εκεί. Ενωμένοι. Δυνατοί. Περήφανοι.

Για τον ΟΦΗ και για ολόκληρη την Κρήτη⚫️⚪️.»