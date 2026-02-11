Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε περιοχή κοντά στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Τα πρώτα δεδομένα της υπόθεσης ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών. Η σορός φέρει τραύματα που αποδίδονται σε αιχμηρό αντικείμενο, στοιχείο που έχει θέσει τις Αρχές σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το θύμα ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Στο σημείο πραγματοποιείται αυτοψία, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Κρίσιμη θεωρείται και η ιατροδικαστική εξέταση, από την οποία αναμένονται απαντήσεις για τον ακριβή χρόνο και τα αίτια θανάτου. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερες επίσημες ενημερώσεις τις επόμενες ώρες.