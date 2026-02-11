Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Ένα μεγάλο «Μπράβο!» στους ποδοσφαιριστές, στο τεχνικό επιτελείο και στη διοίκηση και στον κόσμο του ΟΦΗ για την τεράστια πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Πετύχατε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη αντισταθμίζοντας το αριθμητικό μειονέκτημα με το αγωνιστικό πάθος, τιμήσατε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας.

Μας κάνετε όλους υπερήφανους. Και τώρα στον τελικό για τη νίκη, με το κύπελλο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη!»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως...

0
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή –...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως...

0
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή –...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νέοι Νεάπολης» γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως όταν υπάρχει ψυχή, πίστη και συνοχή, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...

Εθνικό απολυτήριο: Μείωση εξεταζόμενων μαθημάτων και ύλης στη Γ΄ Λυκείου

ΠΚ team ΠΚ team -
H υπουργός Παιδείας παρουσίασε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής...

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νέοι Νεάπολης» γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αποκριάτικη διάθεση στο πνεύμα των ημερών κέφι, μουσική,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST