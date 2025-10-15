ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής νέων δικτύων.

Οι διακοπές αφορούν νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων και θα διαρκέσουν από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες.

Ακολουθούν αναλυτικά τα σημεία και οι χρονικές ζώνες των διακοπών:

Νομός Ηρακλείου

  • 08:00 – 12:00:

    Μεσαμπελιές, στην περιοχή του 11ου Λυκείου, στις οδούς Παπαπέτρου Γαβαλά (από Σπερχειού έως Αλφειού), Μόρνου, Ευρώτα, Μωδαίας και Αμαργιαννάκη. (Εργασίες για εξυπηρέτηση τρίτων)

  • 08:00 – 15:00:

    Δήμος Γόρτυνας, χωριό Αγία Βαρβάρα, στην είσοδο του χωριού από Ηράκλειο, καθώς και στις περιοχές των έργων διάνοιξης δρόμου από τον Δήμο, το τούνελ και την οικία Σαβουιδάκη Νικ. (Κατασκευαστικές εργασίες)

  • 08:00 – 14:00:

    Δήμος Ιεράπετρας, στις περιοχές Μούρνιες, Μύθοι, Σαρακίνα, Μάλλες, Πάρσας και Σελάκανο. (Κατασκευές νέου δικτύου)

Νομός Ρεθύμνου

  • 09:00 – 11:00:

    Δήμος Γεωργιούπολης, περιοχή Κούρνας (περιμετρικά του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου). (Εργασίες συντήρησης)

  • 09:00 – 14:30:

    Κούρνας (ευρύτερη περιοχή). (Συντήρηση δικτύου)

Νομός Χανίων

  • 07:30 – 13:00:

    Δήμος Σφακίων, στις περιοχές Λουτρό, Λιβανιανά και Λύκος. (Λειτουργικές εργασίες δικτύου)

  • 08:00 – 13:00:

    Πόλη Χανίων, στην οδό Σελίνου (από Κουστογεράκου έως Καμπών) και σε όλους τους κάθετους και παράπλευρους δρόμους. (Συντήρηση δικτύου μέσης τάσης)

