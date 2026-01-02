ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Ιανουαρίου, σε περιοχή στα Χανιά, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, η διακοπή αφορά την περιοχή στο τέλος της οδού Κονδυλάκη και θα διαρκέσει από 08:00 το πρωί έως 12:00 το μεσημέρι. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διακοπή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του δικτύου και συνιστά στους κατοίκους της περιοχής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής.

Καιρός: Ιανουάριος με «σκαμπανεβάσματα» – Η πρόγνωση για τα Θεοφάνια – Τι δείχνουν τα προγνωστικά δεδομένα
ΠΚ team
ΠΚ team
