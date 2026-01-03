Η ΠΕΔ Κρήτης προτείνει δέσμη μέτρων προς την Πολιτεία για την άμεση αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος

Η διαχείριση της ραγδαίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη τέθηκε επί τάπητος σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε , Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου με πρωτοβουλία του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη.

Η σύσκεψη έλαβε χώρα σε συνέχεια της συνάντησης που είχε την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης ο κ. Μαρινάκης με τον απόστρατο Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας Ελευθέριο Ντουρουντού, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και ανέλαβε εθελοντικά και ανιδιοτελώς τον ρόλο του Ειδικού Συνεργάτη της ΠΕΔ Κρήτης.

Στη σημερινή διάσκεψη ο κ. Ντουρουντούς ενημέρωσε αναλυτικά τους Δημάρχους και τους εκπροσώπους των Δήμων της Κρήτης σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος που ολοένα και διογκώνεται, παραθέτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία και αριθμούς που προκαλούν ανησυχία και καθιστούν αναγκαία και μη επιδεχόμενη αναβολής την άμεση λήψη αποφάσεων από την Πολιτεία σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε συνεννόηση και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος ενημερώθηκε από τον κ. Μαρινάκη, αποφασίσθηκε να υπάρξει μια συγκροτημένη, εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς την Κυβέρνηση ώστε το κρίσιμο ζήτημα να αντιμετωπισθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά και όχι με τη συνηθισμένη ελληνική λογική της αναβλητικότητας που εκφράζεται στο «βλέποντας και κάνοντας».

Η εισήγηση θα περιλαμβάνει τις απόψεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης ώστε να υποβληθεί άμεσα προς την Πολιτεία.

Οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συζήτησαν διεξοδικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση του προβλήματος, δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχουν αρμοδιότητες και δεν διαθέτουν πόρους.

«Ευχαριστώ θερμά τόσο τους συναδέλφους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο και τον κ. Ντουρουντού ο οποίος διαθέτοντας πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας και σημαντική εμπειρία, μάς ενημέρωσε πλήρως, τεκμηριωμένα και υπεύθυνα» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν μπορούμε και δεν έχουμε δικαίωμα να παραγνωρίσουμε ή να υποβαθμίσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τουναντίον οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ώστε η Κρήτη η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου μεταναστών στη χώρα μας να μη βρεθεί εκτεθειμένη σε μια ασύμμετρη απειλή που δεν θα είναι αντιμετωπίσιμη. Το μεταναστευτικό ζήτημα δεν αποτελεί πρόβλημα της Αυτοδιοίκησης με τη στενή έννοια, αλλά απασχολεί συνολικά την ελληνική κοινωνία και η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να παρέμβει άμεσα και δραστικά για να περιορισθούν και να ελεγχθούν οι δυσμενείς συνέπειες».

Εκτός από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης και Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη και τον μακροβιότερο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου Ελευθέριο Ντουρουντού, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Ηρακλείου, Χανίων, Χερσονήσου, Πλατανιά, Γαύδου, Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Ιεράπετρας και Σφακίων.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρεθύμνης Γιώργος Σκορδίλης, Δημήτρης Λαχνιδάκης, Νίκος Προβιάς και Μάνος Τσάκωνας.