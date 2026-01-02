Καιρός: Ιανουάριος με «σκαμπανεβάσματα» – Η πρόγνωση για τα Θεοφάνια – Τι δείχνουν τα προγνωστικά δεδομένα

Ο Ιανουάριος χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές καιρού, με ανοδικές θερμοκρασίες αλλά και αξιόλογες ψυχρές διαταραχές. Με έντονη μεταβλητότητα αναμένεται να κινηθεί ο καιρός μέσα στον Ιανουάριο, καθώς μετά την πρόσφατη ψυχρή εισβολή ακολουθεί προσωρινή άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να αποκλείονται νέες, αξιόλογες ψυχρές διαταραχές. Το γενικό μοτίβο του μήνα παραπέμπει σε διαδοχικά θερμά και ψυχρά επεισόδια, με αυξημένη καιρική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα ακολουθήσει αισθητή ανοδική πορεία, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην επικράτηση θερμών και υγρών αερίων μαζών από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Στη βόρεια Ελλάδα, ωστόσο, η άνοδος θα είναι πιο συγκρατημένη, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται κοντά στους 12 βαθμούς. Την ίδια ώρα, οι βροχοπτώσεις επιστρέφουν, με τάση να διατηρηθούν έως και τα Θεοφάνια, ενώ δεν αποκλείεται αστάθεια και ανήμερα του Αγίου Ιωάννη. Στην Αττική, τα φαινόμενα –εφόσον εκδηλωθούν– αναμένονται κυρίως τις βραδινές ώρες και θα έχουν παροδικό χαρακτήρα. Για τη συνέχεια του μήνα, τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα για τρεις σημαντικές ψυχρές εισβολές από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Η πρώτη τοποθετείται λίγο μετά τις 9–10 Ιανουαρίου, η δεύτερη γύρω στις 18 Ιανουαρίου και η τρίτη προς το τέλος του μήνα. Υπό αυτές τις συνθήκες, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, με τον Ιανουάριο να εμφανίζει έντονη εναλλαγή μεταξύ βροχών και χιονιάδων. Σαββατοκύριακο με άνοδο θερμοκρασίας και βροχές Κατά το προσεχές Σαββατοκύριακο, θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα για πέντε έως επτά ημέρες, οδηγώντας σε περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου. Σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, της Αττικοβοιωτίας, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτη, οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τοπικά πιο έντονα φαινόμενα και πιθανότητα μικροπλημμυρικών προβλημάτων, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα. Παρόμοια εικόνα προβλέπεται και για την Κυριακή, με ασθενείς βροχές να περνούν κατά τόπους και από την Αττική. Θεοφάνια με αστάθεια, αλλά χωρίς έντονο ψύχος Από τη Δευτέρα και έως τα μέσα της εβδομάδας, το βασικό καιρικό μοτίβο δεν αλλάζει ουσιαστικά. Τα περισσότερα φαινόμενα θα απασχολήσουν τα δυτικά, τα βορειοδυτικά, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ από Δευτέρα έως Τετάρτη η κακοκαιρία αναμένεται να ενισχυθεί, επηρεάζοντας μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Έτσι, ο εορτασμός των Θεοφανίων θα γίνει με αυξημένη αστάθεια, αλλά χωρίς έντονο ψύχος, με τις χιονοπτώσεις να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά.