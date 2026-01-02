ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μία ακόμη οικογένεια ελέγχεται από το Ηράκλειο για παράνομες επιδοτήσεις

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τις επόμενες ημέρες ο εισαγγελέας που εποπτεύει την αστυνομία, αναμένεται να υπογράψει διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας για 3 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν εισπράξει μεγάλα χρηματικά ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την μορφή επιδοτήσεων, καταθέτοντας πλαστά δικαιολογητικά.

Η πρώτη περίπτωση αφορά σε μία 10μελή οικογένεια, από το Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας είχαν εισπράξει 400.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσιάζοντας εικονικές μισθώσεις αγροτεμαχίων και πλαστές κληρονομιές. Για την υπόθεση ελέγχεται και ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η δεύτερη περίπτωση σύμφωνα με τον skai.gr, αφορά σε μία 4μελή οικογένεια από τα Τρίκαλα, τα μέλη της οποίας φέρεται να εισέπραξαν σχεδόν ενα εκατομμύριο ευρώ, υπό μορφή επιδοτήσεων, δηλώνοντας ότι είχαν στην κατοχή τους πλαστό αριθμό ζώων.

Η τρίτη υπόθεση αφορά μία 73χρονη από την Κοζάνη, η οποία φέρεται να έχει εισπράξει 1,5 εκατομμύριο ευρώ ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΑΦΜ της είχε μπλοκαριστεί για την υπόθεση σε προγενέστερο χρόνο, ελέγχθηκε από τους εσωτερικούς μηχανισμούς του Οργανισμού, και τελικά εισέπραξε τα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες ο εισαγγελέας που εποπτεύει την αστυνομία, Δημήτρης Γκύζης, αναμένεται να υπογράψει διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων δύο αγροτοσυνδικαλιστών που συμμετέχουν στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο...

0
Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Ιανουαρίου,...

Αυτοί είναι 10 έξυπνοι τρόποι να αξιοποιήσουμε...

0
Πρωτοχρονιά χωρίς σπατάλη: Τι μπορούμε να κάνουμε τα φαγητά...

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο...

0
Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Ιανουαρίου,...

Αυτοί είναι 10 έξυπνοι τρόποι να αξιοποιήσουμε...

0
Πρωτοχρονιά χωρίς σπατάλη: Τι μπορούμε να κάνουμε τα φαγητά...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τι καιρό θα κάνει το 2026; Τα Μερομήνια «μιλούν»
Επόμενο άρθρο
Καιρός: Ιανουάριος με «σκαμπανεβάσματα» – Η πρόγνωση για τα Θεοφάνια – Τι δείχνουν τα προγνωστικά δεδομένα
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Σάββατο 3 Ιανουαρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Ιανουαρίου,...

Αυτοί είναι 10 έξυπνοι τρόποι να αξιοποιήσουμε ό,τι περίσσεψε από το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρωτοχρονιά χωρίς σπατάλη: Τι μπορούμε να κάνουμε τα φαγητά...

Επιστρατεύονται στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης. Με πρωτοβουλία...

Οι καλύτερες τροφές για αποκατάσταση των μυών

ΠΚ team ΠΚ team -
Ας δούμε ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές. Μετά από έντονη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST