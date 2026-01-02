Τι καιρό θα κάνει το 2026; Τα Μερομήνια «μιλούν»

Στο προσκήνιο επανέρχονται τα Μερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού, για το 2026. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επιστρέφουν και φέτος τα Μερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος πρόγνωσης του καιρού που βασίζεται στην παρατήρηση των δώδεκα πρώτων ημερών του Αυγούστου, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί –σύμφωνα με την παράδοση– σε έναν μήνα του επόμενου έτους. Παρότι δεν αποτελούν επιστημονικό εργαλείο, εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις και να δίνουν μια «λαϊκή εικόνα» για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο καιρός. Για το 2026, οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από τις φετινές παρατηρήσεις σκιαγραφούν ένα έτος με έντονες εναλλαγές. Ο χειμώνας εμφανίζεται απρόβλεπτος, με σύντομα αλλά ισχυρά κύματα ψύχους και αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα. Η άνοιξη χαρακτηρίζεται από αστάθεια, με γρήγορες μεταβολές, μπόρες και το ενδεχόμενο όψιμων ψυχρών εισβολών, πριν η θερμοκρασία σταθεροποιηθεί σταδιακά. Η μετάβαση προς το καλοκαίρι προβλέπεται ομαλή, με τιμές κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα και περιορισμένες βροχές. Ωστόσο, το ίδιο το καλοκαίρι, σύμφωνα πάντα με τα Μερομήνια, αναμένεται θερμό, με παρατεταμένους καύσωνες και χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων, κυρίως στα ηπειρωτικά. Το φθινόπωρο εκτιμάται πιο «νευρικό», με ισχυρές καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ενώ το έτος φαίνεται να κλείνει με πρώιμο χειμώνα και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Πιο αναλυτικά, για τους πρώτους μήνες του έτους, τα Μερομήνια «δείχνουν» έναν Ιανουάριο σχετικά ήπιο στην αρχή, με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, κυρίως στα νότια. Προς τα τέλη του μήνα, ωστόσο, από τα βορειοανατολικά αναμένεται έντονη κακοκαιρία με χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της κεντρικής, βόρειας και ανατολικής χώρας, πριν σημειωθεί εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας. Ο Φεβρουάριος φαίνεται να ξεκινά με καλοκαιρία και τοπικές ομίχλες, όμως στη συνέχεια προβλέπονται συχνές εναλλαγές, με «περάσματα» ισχυρών βροχών και χιονοπτώσεων. Περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, η νότια Θεσσαλία, η βορειοανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο. Για τον Μάρτιο, οι λαϊκές ενδείξεις κάνουν λόγο για παρατεταμένη περίοδο καταιγίδων, με πιο έντονα φαινόμενα στα μέσα του μήνα στα δυτικά, νότια και ανατολικά ηπειρωτικά. Στη Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα εμφανίζονται πιο ήπια, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται πυκνές χιονοπτώσεις, με τις θερμοκρασίες γενικά ήπιες αλλά χαμηλότερες στα βόρεια και δυτικά. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα Μερομήνια δεν αντικαθιστούν τη σύγχρονη μετεωρολογία, αποτελούν όμως ζωντανό κομμάτι της λαϊκής παράδοσης και της ιστορικής προσπάθειας του ανθρώπου να «διαβάσει» τη φύση και να προετοιμαστεί για τις αλλαγές της.