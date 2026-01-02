ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε για τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Αισθάνομαι τυχερή»

Για τον επικείμενο γάμο της το 2027 με τον γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μίλησε η Μαρία Σάκκαρη μετά τη νίκη της στο United Cup
Η Μαρία Σάκκαρη ήταν σαρωτική στο ντεμπούτο της για τη νέα σεζόν, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα για το United Cup.

Η ίδια μετά την μεγάλη της νίκη επί της Ναόμι, ρωτήθηκε σχετικά με τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και απάντησε μεταξύ άλλων πως «είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν το σύντροφο. Τον αγαπώ και με αγαπάει».

Την είδηση για τον αρραβώνα και τον γάμο που θα λάβει χώρα το 2027, έκανε γνωστή ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες κατά την διάρκεια του πρώτου καφέ της χρονιάς, ενώ όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός η πρόταση γάμου έγινε τα Χριστούγεννα,

Εκκαθάριση στα ΑΕΙ: Διαγράφηκαν 308.605 μη ενεργοί...

0
Την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της...

«Φεγγάρι του Λύκου»: Πότε θα δούμε την...

0
Η πρώτη πανσέληνος του 2026 θα είναι υπερπανσέληνος λόγω...

Εκκαθάριση στα ΑΕΙ: Διαγράφηκαν 308.605 μη ενεργοί φοιτητές
