Επιστρατεύονται στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων

Τι δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Με πρωτοβουλία των Υπουργείων Οικονομικών, Άμυνας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ενισχύεται άμεσα η δυνατότητα των Περιφερειών να αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες σε κτηνιατρικά θέματα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται η δυνατότητα διάθεσης στρατιωτικών κτηνιάτρων προς τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών, με έως τρεις ανά Περιφερειακή Ενότητα για διάστημα έξι μηνών. Η διαδικασία θα ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος της κάθε Περιφέρειας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι αποτελούν πυλώνα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Με τη συγκεκριμένη απόφαση διασφαλίζουμε την ουσιαστική στήριξη των στρατιωτικών κτηνιάτρων, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης και υψηλή κατάρτιση συμβάλλουν καθοριστικά στην εθνική προσπάθεια για τη στήριξη της κτηνοτροφίας», δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, πρόσθεσε: «Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σχέδιο, ταχύτητα και ισχυρή παρουσία στο πεδίο. Με τη διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων στις Περιφέρειες ενισχύουμε άμεσα τις υπηρεσίες εκεί όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, ώστε τα μέτρα, οι έλεγχοι και οι αποφάσεις να εφαρμοστούν χωρίς καθυστερήσεις. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου, να στηρίξουμε την κτηνοτροφία και να διασφαλίσουμε την ομαλή συνέχεια για τους παραγωγούς».

 

