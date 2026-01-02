ΔΙΑΤΡΟΦΗΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι 10 έξυπνοι τρόποι να αξιοποιήσουμε ό,τι περίσσεψε από το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πρωτοχρονιά χωρίς σπατάλη: Τι μπορούμε να κάνουμε τα φαγητά που περίσσεψαν.

Το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς είναι συνήθως πλούσιο, γενναιόδωρο και –σχεδόν πάντα– με περισσεύματα. Την επόμενη μέρα, όταν τα πυροτεχνήματα έχουν σβήσει και το σπίτι επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς, το ερώτημα επανέρχεται: Τι κάνουμε όλα αυτά τα φαγητά;

Η απάντηση δεν είναι ούτε «τα πετάμε» ούτε «τα τρώμε όπως είναι», αλλά κάτι πολύ πιο δημιουργικό.

Τα ψητά κρέατα, για παράδειγμα, μεταμορφώνονται εύκολα. Το χοιρινό ή το μοσχάρι που περίσσεψε μπορεί να γίνει γέμιση για σάντουιτς, πίτες ή τορτίγιες, με λίγη μουστάρδα, γιαούρτι ή ένα ελαφρύ ντρέσινγκ. Το κοτόπουλο βρίσκει δεύτερη ζωή σε σαλάτες με πράσινα λαχανικά, ξηρούς καρπούς και εσπεριδοειδή, προσφέροντας ένα πιο ισορροπημένο γεύμα μετά την υπερβολή των γιορτών.

Τα συνοδευτικά έχουν επίσης δυναμική. Οι πατάτες φούρνου μπορούν να κοπούν σε κύβους και να γίνουν βάση για ομελέτα ή frittata. Το ρύζι και τα ζυμαρικά «δένουν» ξανά με λίγο ζωμό ή σάλτσα και αποκτούν νέα υφή. Ακόμα και τα λαχανικά, ψητά ή βραστά, μπορούν να πολτοποιηθούν και να εξελιχθούν σε σούπες ή βελουτέ, ιδανικές για την πρώτη κρύα μέρα του χρόνου.

Όσο για τα τυριά και τα αλλαντικά, δεν χρειάζονται πολλά: Μία πρόχειρη πίτσα, μία τάρτα ή ένα ζεστό τοστ αρκούν για να τα αξιοποιήσουν χωρίς σπατάλη. Τα ψωμιά που μπαγιάτεψαν γίνονται κρουτόν, φρυγανίζονται ή μπαίνουν σε σαλάτες τύπου panzanella.

Πέρα από τη γεύση, υπάρχει και η ουσία. Η σωστή διαχείριση των περισσευμάτων σημαίνει λιγότερα απορρίμματα, οικονομία στο νοικοκυριό και σεβασμό στον κόπο και τα υλικά. Με λίγη φαντασία και απλές τεχνικές, το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς δεν τελειώνει τα μεσάνυχτα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επιστρατεύονται στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της...

0
Τι δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης. Με πρωτοβουλία...

Οι καλύτερες τροφές για αποκατάσταση των μυών

0
Ας δούμε ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές. Μετά από έντονη...

Επιστρατεύονται στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της...

0
Τι δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης. Με πρωτοβουλία...

Οι καλύτερες τροφές για αποκατάσταση των μυών

0
Ας δούμε ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές. Μετά από έντονη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επιστρατεύονται στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Σάββατο 3 Ιανουαρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Ιανουαρίου,...

Επιστρατεύονται στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης. Με πρωτοβουλία...

Οι καλύτερες τροφές για αποκατάσταση των μυών

ΠΚ team ΠΚ team -
Ας δούμε ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές. Μετά από έντονη...

Καιρός: Ιανουάριος με «σκαμπανεβάσματα» – Η πρόγνωση για τα Θεοφάνια – Τι δείχνουν τα προγνωστικά δεδομένα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ιανουάριος χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές καιρού, με ανοδικές...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST