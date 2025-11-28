Διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας Δήμου Ρεθύμνης, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ΣΗΔΕ λόγω προγραμματισμένων εργασιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών, σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου του 2025 και ώρα 16:30 θα διακοπεί η λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ρεθύμνης (https://www.rethymno.gr) καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

Η διακοπή υπολογίζεται να έχει διάρκεια 48 ωρών, κατά τις οποίες οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες κατά διαστήματα.

Επιπλέον, ενημερώνονται οι υπάλληλοι του Δήμου ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμο το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Backoffice).