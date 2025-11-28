ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας Δήμου Ρεθύμνης, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ΣΗΔΕ λόγω προγραμματισμένων εργασιών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνση Πληροφορικής, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών, σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου του 2025 και ώρα 16:30 θα διακοπεί η λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ρεθύμνης (https://www.rethymno.gr) καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

Η διακοπή υπολογίζεται να έχει διάρκεια 48 ωρών, κατά τις οποίες οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες κατά διαστήματα.

Επιπλέον, ενημερώνονται οι υπάλληλοι του Δήμου ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμο το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Backoffice).

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σε φορτισμένο κλίμα η κηδεία του 19χρονου...

0
Σε κλίμα οδύνης έγινε η κηδεία του 19χρονου οπλίτη,...

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στη...

0
Την ισχυρή θέση της Κρήτης στη σκανδιναβική αγορά επιβεβαίωσε...

Σε φορτισμένο κλίμα η κηδεία του 19χρονου...

0
Σε κλίμα οδύνης έγινε η κηδεία του 19χρονου οπλίτη,...

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στη...

0
Την ισχυρή θέση της Κρήτης στη σκανδιναβική αγορά επιβεβαίωσε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Είχε στην οικία του φυσίγγια,θήκη όπλου και μία γεμιστήρα
Επόμενο άρθρο
Κρήτη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST