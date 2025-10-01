Διεθνής διάκριση για την Κρήτη και την Odd Frame: Βραβείο στο Food Film Menu 2025

Η ταινία μικρού μήκους “Lost and Found: A Brief History of Manarolia”, σε σκηνοθεσία των Θάνου Χαλκιαδάκη Χριστοφοράτου και Χρήστου Κουμαραδιού, παραγωγής Odd Frame, απέσπασε σημαντική διάκριση στο Food Film Menu 2025, που διοργανώθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT).

Η βράβευση ανακοινώθηκε στο Food Film Menu Gala, που πραγματοποιήθηκε στο Palau de Pedralbes της Βαρκελώνης το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025. Η ταινία ξεχώρισε στην κατηγορία “Regenerative Pathways” (Αναγεννητικές Οδοί), αναδεικνύοντας την Κρήτη και τη γαστρονομική της κληρονομιά μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική ματιά.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για την Κρήτη όσο και για την Odd Frame, που συνεχίζει με συνέπεια να δημιουργεί παραγωγές υψηλής ποιότητας με διεθνή απήχηση. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε, μέσα από το έργο μας, στη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Η ταινία παραμένει υποψήφια και για το Βραβείο Κοινού, με τη διαδικασία ψηφοφορίας ανοιχτή έως τις 10 Οκτωβρίου 2025 στον σύνδεσμο: foodfilmmenu.org/2025-edition. Εάν δείτε την ταινία και σας αρέσει, μπορείτε να την προωθήσετε με την ψήφο σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Το ντοκιμαντέρ “Lost and Found: A Brief History of Manarolia” καταγράφει την αναβίωση των Μαναρολιών, ενός σπάνιου κρητικού οσπρίου που βρέθηκε στα πρόθυρα εξαφάνισης. Μέσα από την προσωπική προσπάθεια του Παναγιώτη Μαγγανά και το έργο του στο αγρόκτημα και το εστιατόριο Peskesi, παρουσιάζεται η διάσωση των σπόρων, των καλλιεργειών, των παραδοσιακών συνταγών και της πολιτιστικής μνήμης της Κρήτης.

Δείτε την ταινία εδώ: youtu.be/mI0Y41ecmlY

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Θάνος Χαλκιαδάκης Χριστοφοράτος & Χρήστος Κουμαραδιός (Odd Frame)

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θάνος Χαλκιαδάκης Χριστοφοράτος & Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Συνεντεύξεις: Μαρίνα Κωνιού

Β’ Σκηνοθεσία: Ηρακλής Ε. Οικονόμου

Production Assistants: Μαρίνα Κωνιού, Μάνος Γουγάκης

Ήχος: Μάνος Γουγάκης & Γιώργος Χαλαμπαλάκης

Sound Design: Στέλιος Τσατσαράκης

Μοντάζ: Θάνος Χαλκιαδάκης Χριστοφοράτος & Χρήστος Κουμαραδιός

Υπότιτλοι: Σταματίνα Σωμαράκη

Μουσική: “Paradox” – Χρήστος Χατζηγεωργίου (HanDj Kid)

ΔHΛΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

«Η ταινία ξεχώρισε για την αισθητική της, την επαγγελματική εκτέλεση και τη δημιουργική αφήγηση, αφήνοντας βαθιά εντύπωση στον θεατή.»

– Sırma Güven, μέλος της κριτικής επιτροπής

ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ODD FRAME

Η Odd Frame είναι εταιρεία παραγωγής που ειδικεύεται στη δημιουργία κινηματογραφικού και διαφημιστικού περιεχομένου με στόχο την ανάδειξη πολιτισμού, γαστρονομίας και καινοτόμων ιδεών μέσα από εικόνα και αφήγηση. Με έδρα την Ελλάδα, δραστηριοποιείται σε συνεργασίες τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή.

Instagram: https://www.instagram.com/odd_frame/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61563474276302

Website: Odd Frame.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(info@oddframe.gr, +306947491239)