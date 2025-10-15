Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στην πρεσβεία της Παλαιστίνης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα με την Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής Βαρσέν Αγαπεκιάν Σαχίν. Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα εκ μέρους του ΚΚΕ ο Γιώργος Μαρίνος, βουλευτής και μέλος του ΠΓ της ΚΕ και ο Ηλίας Νασίρ, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ.

Προσερχόμενος στη συνάντηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης είναι σταθερή. Το αποδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στον πόλεμο, στην μεγάλη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος -δολοφόνο του Ισραήλ. Σήμερα εξακολουθούμε να είμαστε σε ετοιμότητα, να συνεχίζουμε να εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να πάψει η ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη, στα παλαιστινιακά εδάφη, να πάψουν οι εποικισμοί, να γυρίσουν όλοι οι φυλακισμένοι στα σπίτια τους και οι αποκλεισμένοι στις εστίες τους και βεβαίως να υπάρχει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και σε ετοιμότητα για την υλοποίηση όλων αυτών που στα λόγια μέχρι στιγμής έχουν εξαγγελθεί”.