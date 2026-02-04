Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Σήμερα, στεκόμαστε απέναντι σε μια σιωπηλή παγκόσμια πρόκληση. Απέναντι σε μια λέξη που προκαλεί φόβο, αλλά και σε εκατομμύρια πρόσωπα που μας θυμίζουν τι σημαίνει δύναμη, αξιοπρέπεια, ζωή.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου δεν είναι απλώς μία ημέρα μνήμης ή συμβολισμού. Είναι ένα κάλεσμα συνείδησης. Ένα κάλεσμα να κοιτάξουμε την αλήθεια κατάματα, να υψώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στο σκοτάδι της ασθένειας, με γνώση, με επιστήμη, με αγάπη για τον άνθρωπο.

Ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Ξέρουμε πια πως το 40% των περιστατικών μπορεί να προληφθεί.

Ξέρουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Κι όμως, καθημερινά, χάνουμε αγαπημένους μας επειδή αμελήσαμε ένα απλό ραντεβού, μια προληπτική εξέταση, μια ευκαιρία να δράσουμε πριν να είναι αργά.

Σε αυτή τη μάχη, η πρόληψη είναι η μεγαλύτερη μας νίκη. Και η Ελλάδα, σήμερα, δεν είναι θεατής.

Είναι πρωταγωνιστής.

Περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ήδη συμμετάσχει στο Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Χάρη σε αυτό, πάνω από 178.000 άνθρωποι εντόπισαν έγκαιρα ευρήματα, που οδήγησαν σε σωτήριες θεραπείες. Αυτό δεν είναι στατιστική. Είναι ζωές που σώθηκαν, είναι οικογένειες που συνεχίζουν να είναι μαζί, είναι παιδιά που κρατούν το χέρι των γονιών τους λίγο παραπάνω.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, υπό την ηγεσία του καλού φίλου και συναδέλφου Άδωνι Γεωργιάδη, προχωρούν πέρα από τα αυτονόητα. Χτίζουν ένα σύστημα υγείας που αγκαλιάζει, που προλαβαίνει, που δεν ξεχνά κανέναν. Με ψηφιακές λύσεις όπως το myHealth app, με Κινητές Ομάδες Υγείας, με εξειδικευμένα προγράμματα για την παχυσαρκία και τη νεφρική λειτουργία, αλλά και με ένα φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο για την περίοδο 2026-2030.

Δεν επαναπαυόμαστε. Χτίζουμε νέες ογκολογικές μονάδες, επενδύουμε στην ανοσοθεραπεία, ενισχύουμε την πρόσβαση στην περιφέρεια, και φροντίζουμε ώστε η τεχνολογία και η επιστήμη να φτάνουν σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Γιατί ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις. Ούτε εμείς πρέπει να κάνουμε. Η ισότιμη φροντίδα είναι δικαίωμα όλων.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου μάς θυμίζει πως η ζωή δεν περιμένει. Μας θυμίζει πως η αλληλεγγύη είναι στάση ζωής. Και πως κάθε φορά που ενεργούμε έγκαιρα, ενημερώνουμε, προλαμβάνουμε, αγαπάμε, κερδίζουμε ένα μικρό πόλεμο.

Τον πιο σημαντικό: εκείνον για τη ζωή.