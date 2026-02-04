Αναζήτηση
Κόβουν την πίτα τους για το 2026 οι μηχανικοί του Δημοσίου (ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ KΡΗΤΗΣ )

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πιστοί στις υποσχέσεις μας ,υποδεχόμαστε με ελπίδα και αισιοδοξία την νέα χρονιά το Σάββατο 7-2-2026 με συναδέλφους και φίλους του Συλλόγου μας.

Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος το πρόγραμμα μας θα είναι το κάτωθι:

Πρώτη στάση στην ελληνική καμάρα – Γεφυρι Κουτσού , ένα παλιό μονότοξο πέτρινο γεφύρι ,για το οποίο θα μας μιλήσει η αξιόλογη συνάδελφος μας Ευδου Ζωή που έχει ασχοληθεί ενδελεχώς και έχει γράψει και βιβλία για τα γεφύρια της Δυτικής Κρήτης .

Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον οικισμό Βαφε με τα γραφικά σοκάκια και τις εκκλησιές του ,με την ωραία αρχιτεκτονική του και θα δούμε και μια παλιά φάμπρικα .

Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το φρούριο ΙΤΣΕΔΙΝ στην είσοδο του λιμανιού της Σούδας με πανοραμική θεα , που θα ανοίξει μόνο για το σύλλογο μας .

Θα κινηθούμε στη συνέχεια προς την Απτερα για το χωριο Κυριακοσελλια ,όπου θα θαυμάσουμε το Ναο του Αγίου Νικολάου που χρονολογείται απο τον 11 αιωνα και μπορούμε να επισκεφτούμε όποιοι θέλουμε το παρακείμενο φρούριο με μια μικρή πεζοπορία 10 λεπτών .
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε ταβέρνα στο Φρε για χαλαρή παρέα και για να κόψουμε την πίτα του συλλόγου μας .

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Μάνος Νικολουδάκης Άννα Πίτερη

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Παγκόσμια Ημέρα...

0
Σήμερα, στεκόμαστε απέναντι σε μια σιωπηλή παγκόσμια πρόκληση. Απέναντι...

Δήμος Ηρακλείου:Προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης κοινού στο Νέο...

0
Αναβαθμίζεται η εφαρμογή διαχείρισης για τα Κοιμητήρια του Δήμου...

Δήμος Ηρακλείου:Προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης κοινού στο Νέο Κοιμητήριο στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026
Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
