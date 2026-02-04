Αναζήτηση
Δήμος Ηρακλείου:Προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης κοινού στο Νέο Κοιμητήριο στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026

Αναβαθμίζεται η εφαρμογή διαχείρισης για τα Κοιμητήρια του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι το Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων, και συγκεκριμένα το Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου, δεν θα πραγματοποιεί εξυπηρέτηση κοινού για θέματα πληρωμών και παροχής πληροφοριών κατά τις ημερομηνίες Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων στη νέα εφαρμογή διαχείρισης κοιμητηρίων, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά οι προγραμματισμένες εκταφές και οι ημερήσιοι ενταφιασμοί που ενδέχεται να προκύψουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Ηρακλείου στα τηλέφωνα: 2813409684, 2813409683, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

