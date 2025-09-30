ΚΡΗΤΗ

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για την ημέρα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η «Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας» εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Με
Αφορμή τον επετειακό εορτασμό ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε:

«Η 1η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Όπως κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, η σκέψη µας στρέφεται σ΄ αυτούς που µε τη συσσωρευμένη εμπειρία και τη σοφία τους συνέχουν και ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό. Στα µέλη της κοινωνίας µας,των οποίων η ανεκτίμητη προσφορά στον εθνικό και κοινωνικό βίο του τόπου και η δημιουργική και καρποφόρα πορεία τους δεν παραγράφεται και δεν µπορεί να λησμονηθεί.

Ο εορτασµός της Ηµέρας για την Τρίτη Ηλικία δεν πρέπει να είναι µόνο αφορµή για απόδοση τιµής και σεβασµού, αλλ΄ αντίθετα αφετηρία θετικών δράσεων, με τους ηλικιωμένους συµπολίτες µας συµµέτοχους και ενεργούς.
Οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας αποτελούν μια δυναμική πηγή γνώσης και εμπειρίας, στοιχεία πολύτιμα για την ατομική και συλλογική ισορροπία».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
