Στο Ηράκλειο το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ

Μια ιστορική στιγμή για τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης.

Ιστορική στιγμή αποτελεί τόσο για το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου όσο και για τα υπόλοιπα Εργατικά Κέντρα της Κρήτης η έγκριση από την Ολομέλεια της ΓΣΕΕ του αιτήματος των Εργατικών Κέντρων της Κρήτης σχετικά με την διοργάνωση του Συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Λιμένα Χερσονήσου.

Είναι η πρώτη φορά, που η Κρήτη φιλοξενεί αν όχι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα και πολυπληθέστερα Συνέδρια της χώρας με την συμμετοχή συνέδρων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι η διοργάνωση του Συνεδρίου στο Ηράκλειο είναι αποτέλεσμα μιας επίμονης προσπάθειας των Συνδικαλιστών της Κρήτης, που δίνει την δυνατότητα ανάδειξης όλων των εργασιακών ζητημάτων που αφορούν τους εργαζόμενους στο νησί μας.

Το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Απριλίου 2026, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και μια σειρά δράσεων των Εργατικών Κέντρων με την ΓΣΕΕ.

 

