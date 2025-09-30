«Υγειονομική βόμβα» στο ΠΑΓΝΗ: Ελλείψεις σε καθαριότητα και σίτιση – Καταγγελίες για πρακτικές υπέρ εργολάβων

Το 2019 το μόνιμο προσωπικό του ΠΑΓΝΗ στον τομέα της καθαριότητας ήταν 22 άτομα, ενώ το 2024 ο αριθμός των μονίμων έπεσε στους 14.
Η πραγματικότητα που περιγράφουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου αποτυπώνει με τον πιο δραματικό τρόπο την κρίση που βιώνει το δημόσιο Σύστημα Υγείας, με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Δημήτρη Βρύσαλη, να κάνει λόγο για σημαντικές ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας, εξαντλητικές βάρδιες, παραιτήσεις εργαζομένων και ένα σκηνικό επιστροφής… των εργολάβων, συνθέτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα εκρηκτικό μείγμα, με τους κινδύνους να αφορούν τόσο την ασφάλεια των ασθενών, όσο και την καθημερινότητα του ίδιου του προσωπικού.
Με τον τομέα της καθαριότητας να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς υγειονομικούς πυλώνες των νοσοκομείων, ο κ. Βρύσαλης αποκαλύπτει στη “Νέα Κρήτη” πως από το 2017, μετά την απομάκρυνση των εργολάβων, οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν με συμβάσεις στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να αποκτήσουν τα δικαιώματα μόνιμων υπαλλήλων, αλλά ούτε των ιδιωτικών, με το Σωματείο μάλιστα να προετοιμάζεται για νέες κινητοποιήσεις καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν στα τέλη Σεπτέμβρη, «χωρίς να έχουν ληφθεί πρακτικές λύσεις».
«Ένα ημίμετρο» αντί για μόνιμες προσλήψεις
Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο κ. Δημήτρης Βρύσαλης, «τα άτομα που είχαν προσληφθεί το 2017 ήταν 110 στην καθαριότητα και 50 άτομα στους τραπεζοκόμους. Το 2017 η διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν να φύγουν οι εργολάβοι, και οι εργαζόμενοι στους τομείς της καθαριότητας, της σίτισης και της φύλαξης να μετατραπούν σε μόνιμο προσωπικό… Εντούτοις, αυτή η αλλαγή δεν έγινε, ένα ημίμετρο έγινε, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αυτοί από το 2017 να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα δημόσια νοσοκομεία και συγκεκριμένα στο ΠΑΓΝΗ με μια απλή σύμβαση με το νοσοκομείο, χωρίς να έχουν όμως τα δικαιώματα ούτε του δημοσίου υπαλλήλου και ταυτόχρονα να μη θωρούνται ούτε ιδιωτικοί υπάλληλοι».
Με τις συμβάσεις να προβλέπουν έξι ώρες δουλειάς για έξι ημέρες την εβδομάδα και χαμηλούς μισθούς, η κατάσταση οδήγησε σε μαζικές παραιτήσεις. Σήμερα οι εργαζόμενοι καθαριότητας στο ΠΑΓΝΗ έχουν μειωθεί σε μόλις 85. Οι εργαζόμενοι αυτοί, όπως καταγγέλλεται, αμείβονται με χαμηλούς μισθούς, χωρίς 13ο και 14ο, ενώ οι συμβάσεις τους ορίζουν εξαντλητικά ωράρια. Το αποτέλεσμα ήταν διαρκείς παραιτήσεις, με τον αριθμό του προσωπικού να μειώνεται δραματικά, ενώ τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτέμβρη σημειώθηκαν άλλες δύο παραιτήσεις.
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ αποκαλύπτει ότι:
* Το 2019 το μόνιμο προσωπικό του ΠΑΓΝΗ στον τομέα της καθαριότητας ήταν 22, ενώ το 2024 ο αριθμός των μονίμων έπεσε στους 14.
* Όσον αφορά τους συμβασιούχους υπαλλήλους στον τομέα της καθαριότητας, το 2024 αυτοί αποτελούσαν 130 άτομα, με τον αριθμό να πέφτει δραματικά στους 93, ενώ τον Σεπτέμβρη του 2025 μειώθηκαν στους 85.
* Στον τομέα της σίτισης, το 2024 υπήρχαν 60 άτομα σαν επικουρικό προσωπικό, ενώ σύμφωνα με τις συστάσεις του οργανισμού, πριν το 2012 υπήρχαν 100 άτομα.
Σύμφωνα με τις συστάσεις του οργανισμού, το 2012 για τον τομέα της καθαριότητας προβλέπονταν συνολικά 160 άτομα, ενώ για τον τομέα της σίτισης 100, αριθμοί οι οποίοι, όπως διαπιστώνεται, εν έτει 2025 θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτεροι, καθώς το νοσοκομείο έχει σημαντικά επεκταθεί από τότε, με τις ανάγκες να έχουν πολλαπλασιαστεί αλλά το προσωπικό να μειώνεται.
«Δύο καθαρίστριες για τρία κτήρια»
Η έλλειψη προσωπικού αποτυπώνεται με τον πιο ωμό τρόπο στα παραδείγματα που φέρνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι «προχθές το απόγευμα είχαν βάρδια δύο καθαρίστριες για τρία κτήρια. Περίπου δηλαδή 25 με 30 κλινικές ανά άτομο. Καταλαβαίνεται ότι αυτό είναι φύσει αδύνατο να καλυφθεί με επάρκεια, χωρίς να είναι η ευθύνη δικιά τους».
Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Κλινική Καρδιοπαθών και στη ΜΕΘ, όπου συχνά δεν υπάρχει καθόλου προσωπικό καθαριότητας. Ως εκ τούτου, η πραγματικότητα αυτή έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη κατάσταση, όπου εξειδικευμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία καλούνται να ανταποκριθούν σε αποστολές πέρα από κάθε λογική, με τις πιέσεις να εντείνονται, όπως σημειώνει ο κ. Βρύσαλης, προκειμένου να έρθουν νέες “εργολαβίες” στο νοσοκομείο.
Οικονομικό παράδοξο με τους εργολάβους
Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η κυβέρνηση προωθεί εκ νέου την είσοδο εργολάβων, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, και αυτό αναμένεται να κοστίσει πολλαπλάσια, με τον ίδιο να προχωρά σε μια παρατήρηση ότι «ο ίδιος αριθμός εργαζομένων εάν προσληφθεί με εργολάβο θα στοιχίσει πάνω από 1,5 με 2 εκατομμύρια, μόνο για το ΠΑΓΝΗ. Αυτή τη στιγμή το κόστος είναι γύρω στις 700 με 800 χιλιάδες. Άρα καταλαβαίνετε ότι με τα ίδια λεφτά και λίγο παραπάνω θα είχαμε μόνιμο προσωπικό και βεβαίως μια συνέχεια στην εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει».
Μάλιστα, όπως υπενθυμίζει, τον Απρίλιο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΓΝΗ προχώρησε στην παραχώρηση μέρους της καθαριότητας σε εργολάβο, με την έγκριση πίστωσης των 37.200 ευρώ, μια απόφαση η οποία μέχρι στιγμής έχει “παγώσει”.
Η επιστροφή στο καθεστώς εργολαβιών, όπως σημειώνει o κ. Βρύσαλης, δεν αφορά μόνο το οικονομικό κόστος αλλά και την ποιότητα υπηρεσιών, αφού στο παρελθόν έχουν καταγγελθεί περιστατικά κακής ποιότητας υλικών και παραβιάσεων δικαιωμάτων.
Και όλα αυτά σε μια συγκυρία που η υποστελέχωση έχει οδηγήσει μέχρι και στην ανάκληση αδειών εργαζομένων, όπως καταγγέλλεται, τονίζοντας ότι «εμείς ετοιμαζόμαστε για κινητοποιήσεις. Ετοιμαζόμαστε να προσφύγουμε στην Επιθεώρηση Εργασίας για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας καθώς άδειες ανακαλούνται γιατί είναι λίγο το προσωπικό και πρέπει να καλυφθούν οι βάρδιες».
Το σωματείο ζητά την άμεση προκήρυξη μόνιμων θέσεων και την αποκατάσταση των οργανικών θέσεων καθαριότητας και σίτισης που έχουν καταργηθεί από το 2012, ενώ, όπως υπογραμμίζεται, στα τέλη Σεπτέμβρη αναμένεται να λήξουν οι εν λόγω συμβάσεις, με το σωματείο να ετοιμάζεται για περαιτέρω κινητοποιήσεις, με σκοπό να δοθεί μια ουσιαστική λύση στο διαχρονικό αυτό ζήτημα, και τούτο διότι «δεν είναι η καθαριότητα ενός ξενοδοχείου το ίδιο πράγμα με την καθαριότητα ενός νοσοκομείου. Και αυτό ισχύει και στη σίτιση. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η δουλειά κάθε κρίκου εργαζομένου που δουλεύει στο Σύστημα Υγείας. Όλοι είναι αναγκαίοι. Η εξειδίκευση είναι αυτό που πολλές φορές μπορεί να αποσβήσει λάθη ή παραλείψεις».
«Τα άτομα που είχαν προσληφθεί το 2017 ήταν 110 στην καθαριότητα και 50 άτομα στους τραπεζοκόμους. Το 2017 η διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν να φύγουν οι εργολάβοι, και οι εργαζόμενοι στους τομείς της καθαριότητας, της σίτισης και της φύλαξης να μετατραπούν σε μόνιμο προσωπικό», δήλωσε Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ
ΜΕΘ: Κρίσιμη η κατάσταση στο τμήμα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Δημήτρη Βρύσαλη, η εικόνα είναι δραματική, με την κατάσταση στο τμήμα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών να αντικατοπτρίζει αυτές τις ελλείψεις, καθώς «πάρα πολλές φορές, τμήματα πλήρως ειδικευμένα, όπως το τμήμα της εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών, δεν έχει καθόλου καθαρίστρια, που κανείς καταλαβαίνει ότι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο το να μην έχεις καθημερινά καθαρίστριες ή μια καθαρίστρια για όλο το κτήριο εγκυμονεί κινδύνους νοσοκομειακών λοιμώξεων, που η κυβέρνηση λέει ότι παίρνει μέτρα, κάνει καμπάνιες, αλλά την ίδια ώρα δεν έχει στελεχώσει τα νοσοκομεία με μόνιμο προσωπικό».
Ο ίδιος προσθέτει ότι υπάρχουν μέρες που δεν καλύπτεται καμία βάρδια, με αποτέλεσμα οι ανάγκες να περιορίζονται σε στοιχειώδεις παρεμβάσεις, όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, αντί για συστηματική απολύμανση.
«Δεν υπάρχει προσωπικό για να καλυφθούν οι βάρδιες στη συγκεκριμένη κλινική, ενώ κάποιες μέρες δεν υπάρχει καθόλου καθαρίστρια ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες, πρωί και απόγευμα, που είναι επιτακτικές σε μονάδες τέτοιου είδους, όπως και στη ΜΕΘ. Πρακτικά σημαίνει να περάσει μια φορά, να πάρει τα σκουπίδια και τίποτα άλλο».
ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ