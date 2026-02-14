Αναζήτηση
Δήλωση του Προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Σε απάντηση της απόφασης της ΚΟΕΣ, δηλώνω τα ακόλουθα:

Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη.

Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας.»

Με 158 “ναι” πέρασε το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
