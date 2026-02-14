«Πορτοκαλί» συναγερμός για την κακοκαιρία: Συστάσεις Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες ενόψει επιδείνωσης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Οι αρμόδιες αρχές και η Πυροσβεστική είναι σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στη χώρα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας απέναντι στους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα έντονα φαινόμενα.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να πληγούν έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης όπου χρειαστεί.

Οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά και να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους ή ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Επιπλέον, συστήνεται η αποφυγή υπαίθριων εργασιών και δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, οι πολίτες πρέπει να καταφύγουν σε ασφαλές σημείο, όπως κτίριο ή αυτοκίνητο, και να μην απομακρυνθούν πριν περάσει το φαινόμενο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κοντά σε μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες ή μπαλκόνια, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, όπως η Τροχαία.

Οδηγίες σε περίπτωση κεραυνών

Αν βρίσκεστε στο σπίτι, αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφώνων, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεραία και το ρεύμα και μην αγγίζετε σωληνώσεις νερού. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, σταματήστε στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, κρατήστε τα παράθυρα κλειστά και μην ακουμπάτε μεταλλικά αντικείμενα.

Σε εξωτερικούς χώρους, καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο ή καθίστε χαμηλά στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. Μην στέκεστε κάτω από ψηλά δέντρα ή κοντά σε πυλώνες και γραμμές ρεύματος. Αποφύγετε μεταλλικά αντικείμενα και πλημμυρισμένες περιοχές, ενώ αν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

Αν νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας, ένδειξη επικείμενου κεραυνού, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, αποφεύγοντας κάθε μεταλλικό αντικείμενο.

Πρόγνωση και ενημέρωση

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, η επιδείνωση του καιρού ξεκινά από το βράδυ του Σαββάτου (14-02-2026) και θα συνεχιστεί την Κυριακή (15-02-2026), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Παράλληλα, αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων στα δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα www.emy.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου λόγω πλημμυρών, χιονοπτώσεων ή παγετού, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για μέτρα αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο civilprotection.gov.gr.