ΚΡΗΤΗ

Διμερής Συνάντηση για την διαπεριφερειακή συνεργασία Κρήτης – Πούλια (Ιταλία)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Διμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κρήτης και της Ιταλικής Περιφέρειας Πούλια. Η επίσκεψη ξεκίνησε με εθιμοτυπική συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στο Μπάρι, καθηγητή Στέλιο Campanale, ο οποίος έχει καταγωγή από τα Χανιά και διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κρήτη.

Ακολούθησε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή των Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων Γιώργου Αλεξάκη (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα) και Μανόλη Καμπουράκη (Οικονομικά Θέματα), της Προϊσταμένης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σχέσεων Βασιλικής Μαδούλκα, καθώς και του Επίτιμου Πρόξενου της Ιταλίας στην Κρήτη Παύλου Bartolozzi.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Περιφερειών και τη διερεύνηση συνεργασιών μέσω αδελφοποιήσεων αυτοδιοικητικών φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η προώθηση του ελαιολάδου.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στη διεθνή της παρουσία, ενισχύοντας τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την ευρωπαϊκή της δικτύωση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για...

0
Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή...

Ηράκλειο:Άρθρο του Βαγγέλη Καρκανάκη «Η Επιτακτική Ανάγκη...

0
«Η Επιτακτική Ανάγκη Αλλαγής του Εκλογικού Νόμου για την...

Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για...

0
Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή...

Ηράκλειο:Άρθρο του Βαγγέλη Καρκανάκη «Η Επιτακτική Ανάγκη...

0
«Η Επιτακτική Ανάγκη Αλλαγής του Εκλογικού Νόμου για την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:Κρητική βραδιά με το Νίκο Γωνιανάκη στις Πατσίδες
Επόμενο άρθρο
Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και την μνήμη των σφαγιασθέντων Μαρτύρων της 25ης Αυγούστου 1898

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επισημότητα και λαμπρότητα, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων και...

Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγ. Αποστόλου Τίτου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή...

Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ζερβού Μετόχι 25-29 Αυγούστου Με σταθερό ρυθμό...

Πιτόγυρο από… χρυσάφι – Έσπασε το φράγμα των 6 ευρώ στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε -τουλάχιστον στην Κρήτη-...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST