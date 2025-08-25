ΚΡΗΤΗ

Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί για κλοπή
Συνελήφθησαν, χθες (24.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου δύο αλλοδαποί, 56χρονος και 62χρονη κατηγορούμενοι για κλοπή.

Ειδικότερα, χθες (24.08.2025) οι αλλοδαποί αφαίρεσαν από επιχείρηση ημεδαπής πορτοφόλι με 2.700 ευρώ. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και σε έρευνα στην οικία τους καθώς και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή τους και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.825 ευρώ.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Συνελήφθη αλλοδαπός για απόπειρα κλοπή
Συνελήφθη, χθες (24.08.2025) βραδινές ώρες σε περιοχή του Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 19χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα κλοπή.
Ειδικότερα ο 19χρονος προσπάθησε να αφαιρέσει από δύο ημεδαπούς κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ αυτοί βρίσκονταν σε οργανωμένη παραλία, έγινε όμως αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας .

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

