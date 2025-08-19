Δημήτρης Βρύσαλης : Ιδίωτες γιατροί στα Δημόσια Νοσοκομεία Ξεπούλημα του κρατικού συστήματος Υγείας

ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΥΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ ΙΔΙΩΤΕΣ…

ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΥΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Με το χέρι στην τσέπη σε ένα νέο ταμείο και πάλι οι ασθενείς για ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις ,χειρουργεία ,θεραπεία

Η κυβέρνηση συνεχίζει το ξεπούλημα του κρατικού συστήματος Υγείας. Με την τελευταία υπουργική απόφαση ανοίγει τις πόρτες του ΕΣΥ στους ιδιώτες γιατρούς, δίνοντάς τους πρόσβαση σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, που χτίστηκαν και πληρώθηκαν από τον ιδρώτα και τη φορολογία του ελληνικού λαού.

Βγάζει δηλαδή στο «σφυρί» τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας που πλήρωσε ο λαός και ο ασθενής υποχρεούται να (ξανα)πληρώσει για ιατρικές πράξεις και διαγνώσεις Είναι το επόμενο βήμα μετά την έναρξη των ιδιωτικών επί πληρωμή απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ.

Οι ασθενείς θα πληρώνουν ξανά και ξανά για υπηρεσίες που έχουν ήδη χρηματοδοτήσει με τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές τους εδώ και χρόνια. Αντί να ενισχυθεί το ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και χρηματοδότηση, το παραδίδουν βορά στα κέρδη των επιχειρηματιών της Υγείας.

Στόχος τους είναι τα νοσοκομεία να καταστούν αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, νοικιάζοντας και πουλώντας υποδομές, υπηρεσίες ακόμα και το προσωπικό τους, μιας και η κρατική χρηματοδότηση θα κατευθύνεται σε άλλες κρατικές “υποχρεώσεις”, όπως είναι οι πολεμικές δαπάνες που καμία σχέση δεν έχουν με τις πραγματικές ανάγκες του λαού.

Αυτό το μέτρο δεν είναι “βελτίωση”, ούτε “αναβάθμιση”. Είναι ξεκάθαρα άλλο ένα βήμα στη μετατροπή της Υγείας σε εμπόρευμα και των ασθενών σε πελάτες.

Καλούμε τους υγειονομικούς και τον λαό να αντισταθούν. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων σε αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, ποιοτική περίθαλψη. Με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΥΣΑΛΗΣ