Δήμος Αγίου Νικολάου:«1ο Adventure Fest» – Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει το «1ο Adventure Fest» – μια αθλητική δράση που στοχεύει στην ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, στη συνέργεια των τοπικών αθλητικών σωματείων για την διοργάνωση εξωστρεφών δράσεων καθώς και στην παροχή κινήτρων σε δημότες και επισκέπτες για επαφή με τη φύση και τον εναλλακτικό τουρισμό.

Οι δράσεις του «1ου Adventure Fest» θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 25 -26 Απριλίου 2026 στις περιοχές (Φραρός – Πέζα – Κολοκύθα) με την συμμετοχή των : Ποδηλατικού Ομίλου «Δρήρος» Νεάπολης, Αθλητικού Ορειβατικού Συλλόγου «Τάλως», Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λασιθίου (ΕΟΣ), δημοτών και επισκεπτών.

Το πρόγραμμα της αθλητικής διοργάνωσης θα ανακοινωθεί σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στις 12:00 μ.μ στον 1ο όροφο του παλαιού Δημαρχείου (οδός Ρούσσου Καπετανάκη 7).

Στη συνέντευξη συμμετέχουν οι: Στέργιος Ατσαλάκης (αντιδήμαρχος Αθλητισμού), Γιώργος Αστρουλάκης (πρόεδρος Δ.Α.Ε.Α.Ν), Δημήτρης Κουλουγουσίδης (πρόεδρος Αθλητικού Ορειβατικού Συλλόγου «Τάλως»), Κωνσταντίνος Βλαστός ( πρόεδρος του Ε.Ο.Σ Λασιθίου).