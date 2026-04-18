Prima Facie της Σούζι Μίλλερ, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Το ΠΣΚΗ παρουσιάζει τον πολυβραβευμένο θεατρικό μονόλογο της Σούζι Μίλλερ, Prima Facie, με τη Λένα Παπαληγούρα σε σκηνοθεσία του Γιώργου Οικονόμου. Ο διάσημος μονόλογος μετά τα συνεχόμενα sold out στην Αθήνα έρχεται στο Ηράκλειο για δύο παραστάσεις παρουσιάζοντας την ιστορία της Tessa.

Η Tessa είναι μια νέα και λαμπρή δικηγόρος, εθισμένη στη νίκη. Έχει σφυρηλατήσει όλη την καριέρα της με απόλυτη αποφασιστικότητα, φροντίζοντας να ξεπεράσει την καταγωγή της από την εργατική τάξη για να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του παιχνιδιού. Και τα καταφέρνει.

Πάντα τα καταφέρνει. Ξέρει καλά πως σε ένα ανδροκρατούμενο και βαθιά συντηρητικό σύστημα το «ποιον ξέρεις» και το «από που κατάγεσαι» είναι εξίσου σημαντικό με το «ποιος είσαι». Δουλεύοντας σκληρά κάθε της υπόθεση έχει εξελιχθεί σε κορυφαία συνήγορο υπεράσπισης.

Και καθοδηγούμενη από την πίστη της στο νομικό πλαίσιο και στο δικαίωμα για δίκαιες δίκες, δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπά η Tessa περισσότερο από τη συγκίνηση που της χαρίζει το να αθωώνει πελάτες. Ένα βράδυ, ένα ραντεβού με έναν συνάδελφό της πάει τρομερά στραβά. Και η απρόσμενη τροπή των γεγονότων μετατοπίζει την ηρωίδα στην άλλη πλευρά του μαρτυρίου.

Η ανερχόμενη δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά ανυπεράσπιστη μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Και διαπιστώνει, για πρώτη φορά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού, που και η ίδια κατά καιρούς χρησιμοποίησε, τώρα μπορεί να μην την προστατεύσουν.

Η Tessa αμφισβητεί όλα όσα πίστευε, καθώς συνειδητοποιεί ότι οι νόμοι είναι φτιαγμένοι από άντρες. Και πως όλη η ηθική αντίληψη γύρω από τα όρια της σεξουαλικής κακοποίησης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο, μέσα από τις απόψεις της πατριαρχικής εξουσίας για αυτό το ζήτημα.

Συντελεστές

• Μετάφραση: Δάφνη Οικονόμου

• Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

• Σκηνογραφία: Πάρις Μέξης

• Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

• Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

• Βοηθός σκηνοθέτη: Λίνα Τουρκογιώργη

• Studio Φωτογράφιση: Τάσος Βρεττός

• Φωτογραφίες ανάγνωσης: Ελίνα Γιουνανλή

• Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

• Επικοινωνία: Άρης Ασπρούλης

• Ερμηνεύει: Λένα Παπαληγούρα

Μια παραγωγή της Trish Wadley Productions και του Πολιτιστικού Οργανισμού “Λυκόφως”

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 18€, 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, εδώ.

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

