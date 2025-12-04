Δήμος Αγίου Νικολάου:Η ΤΠΚ «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» του Πολεμικού Ναυτικού στο Λιμάνι της πόλης για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου

Σήμερα θα ξεκινήσει από Χανιά για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου η ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου προστάτη και ονοματοδότη της πόλης μας.

Η έλευση του πολεμικού πλοίου εγκρίθηκε μετά από αίτημα του δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη και επικοινωνία του Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Γιάννη Πλακιωτάκη με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Η ΤΠΚ «Καραθανάσης» ονομάστηκε προς τιμή του ηρωικά πεσόντος Υποπλοιάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων, του οποίου ο θάνατος επήλθε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος πρωινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου 1996 συνέπεια της πτώσης του Ε/Π ΑΒ 212 ΠΝ-21 στο οποίο ήταν Κυβερνήτης.

Οι ώρες επίσκεψης του κοινού θα γίνουν γνωστές σε νεότερη ανακοίνωση.