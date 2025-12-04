ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

ΟΑΚ:Προσωρινή διακοπή της υδροδότησης της πόλης του Ρεθύμνου από το ταχυδιυλιστήριο Δραμίων – Κανονικά από τις πηγές της Αργυρούπολης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω προγραμματισμένης τεχνικής παρέμβασης στο ταχυδιυλιστήριο Δραμίων καθώς και εργασιών αποκατάστασης βλάβης στον αγωγό εξόδου προς την πόλη του Ρεθύμνου, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή υδροδότησης από το συγκεκριμένο ταχυδιυλιστήριο προς το Ρέθυμνο.

Η διακοπή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, από τις 08:00 το πρωί, με εκτιμώμενη διάρκεια 12 έως 15 ώρες, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

Διευκρινίζεται ότι η υδροδότηση από τις πηγές Αργυρούπολης θα συνεχιστεί κανονικά.
Τα συνεργεία του Ο.Α.Κ. βρίσκονται ήδη στο πεδίο και εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της ομαλής υδροδότησης.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με το Προεδρείο...

0
Με τον Πρόεδρο Παύλο Σημαντηράκη και τα μέλη του...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Η ΤΠΚ «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» του Πολεμικού...

0
Σήμερα θα ξεκινήσει από Χανιά για το λιμάνι του...

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με το Προεδρείο...

0
Με τον Πρόεδρο Παύλο Σημαντηράκη και τα μέλη του...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Η ΤΠΚ «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» του Πολεμικού...

0
Σήμερα θα ξεκινήσει από Χανιά για το λιμάνι του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εντυπωσίασε τους μαθητές – τρίες της Κρήτης το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΠΣΚΗ για την όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο « Οι Παλιάτσοι»
Επόμενο άρθρο
Δήμος Αγίου Νικολάου:Η ΤΠΚ «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» του Πολεμικού Ναυτικού στο Λιμάνι της πόλης για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST