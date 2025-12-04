ΟΑΚ:Προσωρινή διακοπή της υδροδότησης της πόλης του Ρεθύμνου από το ταχυδιυλιστήριο Δραμίων – Κανονικά από τις πηγές της Αργυρούπολης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω προγραμματισμένης τεχνικής παρέμβασης στο ταχυδιυλιστήριο Δραμίων καθώς και εργασιών αποκατάστασης βλάβης στον αγωγό εξόδου προς την πόλη του Ρεθύμνου, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή υδροδότησης από το συγκεκριμένο ταχυδιυλιστήριο προς το Ρέθυμνο.

Η διακοπή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, από τις 08:00 το πρωί, με εκτιμώμενη διάρκεια 12 έως 15 ώρες, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

Διευκρινίζεται ότι η υδροδότηση από τις πηγές Αργυρούπολης θα συνεχιστεί κανονικά.

Τα συνεργεία του Ο.Α.Κ. βρίσκονται ήδη στο πεδίο και εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της ομαλής υδροδότησης.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση.