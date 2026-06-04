Ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Τουρισμού τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Με ποικίλες διαστάσεις, σημαντικά μηνύματα , ασφάλεια και επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου η ποδηλατική δράση που διοργάνωσε το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου, με στόχο την ανάδειξη του Ρεθύμνου ως προορισμού ποδηλατικού και βιώσιμου τουρισμού.

Στη δράση συμμετείχαν περίπου 30 άτομα, μεταξύ των οποίων επισκέπτες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Πολωνία, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μοναδικές διαδρομές της ενδοχώρας του Ρεθύμνου και να βιώσουν μια αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με τη φύση, τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου.

Η διαδρομή είχε ως σημείο εκκίνησης την Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, με πρώτο σταθμό τις «έξυπνες θέσεις» στάθμευσης και φόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα, μέρος ενός σύγχρονου δικτύου συνολικά 15 θέσεων.

Ο Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης, στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την λειτουργία και τις δυνατότητές του συστήματος, που εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SMARTMOBAIR (Interreg IPA Adrion). με στόχο την προώθηση βιώσιμων μορφών μετακίνησης.

Ακολούθησε πορεία προς τη Μονή Παναγίας Χαλεβή, με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν τη θέα και να ενημερώνονται για την ιστορία της περιοχής.

Επόμενος σταθμός υπήρξε το Μουσείο Πολεμικό Μουσείο στο Χρωμοναστήρι, όπου πραγματοποιήθηκε δωρεάν ξενάγηση χάρη στην ευγενική φιλοξενία του Ταγματάρχη Πεζικού (ΠΖ) και Διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου/Παραρτήματος Χρωμοναστηρίου, Ιωάννη Κολυμπιανάκη.

Η διαδρομή συνεχίστηκε στα γραφικά σοκάκια του Χρωμοναστηρίου και στο Φαράγγι των Μύλων, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπία της περιοχής.

Τον τελευταίο σταθμό, πριν από την επιστροφή στην αφετηρία, αποτέλεσε η Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης.

Η δράση ανέδειξε στην πράξη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ρεθύμνου ως ποδηλατικού προορισμού: το εξαιρετικό οδικό δίκτυο της ενδοχώρας, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή κυκλοφορία οχημάτων, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την εξαιρετική ποικιλία εμπειριών που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης μέσα σε λίγες μόνο ώρες, συνδυάζοντας φύση, πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία και αυθεντική κρητική φιλοξενία.

Σε δήλωσή του ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης Κωνσταντίνος Γασπαράκης, τόνισε τα εξής:

«Το ποδήλατο αποτελεί μέρος της λύσης για ένα πιο βιώσιμο Ρέθυμνο, συμβάλλοντας στη μείωση του κυκλοφοριακού και του προβλήματος στάθμευσης. Παράλληλα, η εξαιρετική ποιότητα των δρόμων της ενδοχώρας, η χαμηλή κυκλοφορία οχημάτων και η μοναδική ποικιλία εμπειριών που προσφέρει ο τόπος μας καθιστούν το Ρέθυμνο ιδανικό ποδηλατικό προορισμό.

Στόχος του Τμήματος Τουρισμού είναι να αναδείξει αυτά τα πλεονεκτήματα και να καθιερώσει το Ρέθυμνο στον παγκόσμιο ποδηλατικό χάρτη ως έναν κορυφαίο προορισμό για τους φίλους της ποδηλασίας, ενισχύοντας παράλληλα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.»

Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης, εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Bike Ambassador του Δήμου Ρεθύμνης και μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, Βαγγέλη Πετρουλάκη, για την πολύτιμη συμβολή του στην οργάνωση και υλοποίηση της δράσης.

Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους τοπικούς επαγγελματίες που στήριξαν έμπρακτα την πρωτοβουλία διαθέτοντας δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα: στον Μιχάλη Τρουλλινό (eBikes Rethymno), στον Κωνσταντίνο Περπυράκη (Bik-e) και στον Γιάννη Αλευρά (Best Ride), καθώς και στον Γιώργο Κατάκη για τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μία μόνο από τις πολλές πρωτοβουλίες που σχεδιάζει το Τμήμα Τουρισμού για την ανάδειξη του ποδηλατικού τουρισμού, μιας μορφής τουρισμού που συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στη διάχυση των επισκεπτών στην ενδοχώρα και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Ρεθύμνου.