Εντυπωσίασε τους μαθητές – τρίες της Κρήτης το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΠΣΚΗ για την όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο « Οι Παλιάτσοι»

600 μαθητές από το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Λασίθι μυήθηκαν στον κόσμο της όπερας και απόλαυσαν αποσπάσματα από το σπουδαίο έργο

Με τη νέα σπουδαία παραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, την όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο «Οι Παλιάτσοι» σε συνεργασία με την Όπερα του Λέτσε (Politeama Greco Theatre) της Ιταλίας, συνεχίστηκαν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Καλλιτεχνικής Περιόδου 2025-26. Μαθητές – τρίες από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Κρήτης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΣΚΗ να μάθουν για τον μαγικό κόσμο της όπερας.

Πιο συγκεκριμένα, μαθητές από 15 σχολεία του Ηρακλείου, του Λασιθίου και των Χανίων παρακολούθησαν μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΠΣΚΗ, το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2025.

620 παιδιά από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Αγίου Νικολάου, το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, το Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Γυμνάσιο Κρουσώνα, το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας Χανίων, το 10ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, το 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Γυμνάσιο Μοιρών, το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου,

το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Ιεράπετρας, το 8ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου και το 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου άκουσαν με μεγάλη προσοχή τον Αρχιμουσικό, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΠΣΚΗ Μύρωνα Μιχαηλίδη να τους μιλάει για την ομορφιά της όπερας και τα όργανα που απαρτίζουν την ορχήστρα, να τους

παρουσιάζει τους συντελεστές και να τους δίνει τη δυνατότητα να ακούσουν αποσπάσματα από τους διάσημους Παλιάτσους!

Τα παιδιά των Γυμνασίων και των Λυκείων της Κρήτης καλωσόρισαν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Κώστας Βαρβεράκης και η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΠΣΚΗ πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού.

Στοιχεία Παράστασης

Υπενθυμίζεται ότι η διάσημη, εμβληματική όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, Οι Παλιάτσοι, ανεβαίνει στη σκηνή του ΠΣΚΗ για τρεις παραστάσεις, σε συνεργασία με την Όπερα του Λέτσε (Politeama Greco Theatre), της Ιταλίας.

Οι παραστάσεις είναι την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 19:30 στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού».

Καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και το Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου ζωντανεύουν επί σκηνής ένα κορυφαίο δείγμα του Βερισμού σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου Giandomenico Vaccari, υπό τη μπαγκέτα του μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Σε λιμπρέτο του ίδιου του συνθέτη, η υπόθεση διαδραματίζεται στον κόσμο ενός περιοδεύοντος θιάσου που ερμηνεύει μικρές παραγωγές παλαιού ιταλικού θεάτρου (Commedia dell’Arte). Ο Κάνιο, επικεφαλής του θιάσου, πρέπει να υποδυθεί τον γελωτοποιό έχοντας μόλις πληροφορηθεί πως η σύζυγός του Νέντα, που υποδύεται την Κολομπίνα επί σκηνής, τον απατά.

Η θλίψη του γελωτοποιού, η πάλη ανάμεσα στο πρόσωπο και το προσωπείο, αποτυπώνεται σπαρακτικά στην περίφημη άρια «Ridi, Pagliaccio».

Ζήλεια και οργή ανατρέπουν κάθε ισορροπία, η σκηνική δράση συγχέεται με την πραγματικότητα και ο Κάνιο, ο παλιάτσος, οδηγείται σε μία συγκλονιστική πράξη βίας επί σκηνής.

Συντελεστές:

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία: Giandomenico Vaccari

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου

Ερμηνεύουν:

Κάνιο – Dario Di Vietri (5 & 7/12), Δημήτρης Πακσόγλου (6/12)

Νέντα – Marija Jelic (5 & 7/12), Μαίρη Γουγούση (6/12)

Τόνιο – Παντελής Κοντός

Μπέππε – Αντώνης Κορωναίος

Σίλβιο – Γιώργος Κανάρης (5 & 7/12), Gangsoon Kim (6/12)