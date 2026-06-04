Στο Ευρωκοινοβούλιο οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων Κρήτης

Συζήτησαν για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επέδωσαν υπόμνημα στους Ευρωβουλευτές

Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματοποίησαν οι Πρόεδροι και μέλη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων Κρήτης με αφορμή την παρουσία τους στις Βρυξέλλες για τη διοργάνωση του 1ου EXPO Παγκρήτιου Forum.

Στη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκαν από τον ευρωβουλευτή κ. Δημήτρη Τσιόδρα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές των παραγωγικών επιτροπών, στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για τις αναπτυξιακές προκλήσεις των Ελλήνων παραγωγών, και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από την ΕΕ προκειμένου να σταματήσει η εισαγωγή προϊόντων που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την κατανομή των πόρων στον νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και το πλαίσιο της νέας ΚΑΠ μετά το 2027 από την κ. Νίκη Δανδόλου, επικεφαλής της μονάδας οικονομικής πολιτικής της Μόνιμης

Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ και τον κ. Νίκο Καλίνη, υπεύθυνο του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Κρήτης είχαν επίσης συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή κ. Γιώργο Αυτιά για θέματα χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα πλαίσια της επιτροπής Οικονομικής πολιτικής (EKON) του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία προεδρεύει.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, παρέδωσαν στους Έλληνες Ευρωβουλευτές Υπόμνημα με τις θέσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, τον ΒΟΑΚ, τα Βιομηχανικά και Επιχειρηματικά Πάρκα.