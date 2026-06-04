Κρήτη:Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση της τρίτης μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π3 στον Β.Ο.Α.Κ.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π3 στη Χ.Θ. 38+080 του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), ανατολικά του οικισμού Λίμνης Κουρνά, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Β.Ο.Α.Κ.», το οποίο υλοποιεί ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης για τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Για την ασφαλή εκτέλεση της απαιτητικής αυτής παρέμβασης εφαρμόστηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του Β.Ο.Α.Κ., υπό τον συντονισμό και την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, χωρίς προβλήματα και με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο, έχει σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό στα σύγχρονα πρότυπα προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και όλες οι πεζογέφυρες που τοποθετούνται, διαθέτουν Ανελκυστήρα σε κάθε ακρόβαθρο, καθώς και Κλίμακες πρόσβασης, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση για άτομα με κινητικές δυσκολίες, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, ηλικιωμένους και συνοδούς παιδιών.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., κ. Άρης Παπαδογιάννης, ανέφερε:

«Η σημερινή επιτυχής τοποθέτηση της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π3 – της τρίτης κατά σειρά – αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στον Β.Ο.Α.Κ. Συνεχίζουμε με συνέπεια και προγραμματισμό την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν τις υποδομές της Κρήτης».