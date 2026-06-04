Νέος εξοπλισμός πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου

Με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου, η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του εξοπλισμού πρόσβασης ΑμεΑ (seatracks) σε τρεις παραλίες του Δήμου. Ειδικότερα, Seatracks τοποθετήθηκαν στις παραλίες Ποταμός Μαλίων,

Εσταυρωμένος και Βαθειανός Κάμπος – Bella Maris Αγκισαράς, μέσω επιχορήγησης από το Υπουργείο Τουρισμού. Τα συστήματα διαθέτουν αυτόνομη κίνηση, αντικλεπτικό εξοπλισμό, φωτοσυναγερμό, καθώς και δυνατότητες εντοπισμού και τηλεμετρίας καιρικών συνθηκών, εξασφαλίζοντας ασφαλή και λειτουργική χρήση για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Παράλληλα με την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ο Δήμος Χερσονήσου υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, προκειμένου να διευκολύνει τη χρήση των seatracks και να ενισχύσει την εξοικείωση των πολιτών με τον νέο εξοπλισμό. Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης για χρήστες,

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες όπου έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα, καθώς και για πολίτες που επιθυμούν να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και υποστήριξης του εξοπλισμού. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής προσπάθειας του Δήμου να ενισχύσει την προσβασιμότητα όχι μόνο μέσω υποδομών, αλλά και μέσω πρακτικής υποστήριξης όσων τις χρησιμοποιούν.

Με τις νέες εγκαταστάσεις και τις παράλληλες δράσεις ενημέρωσης, ο Δήμος Χερσονήσου ενισχύει το δίκτυο προσβάσιμων παραλιών του, προσφέροντας σε άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη θάλασσα με ασφάλεια και αυτονομία, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

«Η προσβασιμότητα αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα και βασικό δείκτη ποιότητας για έναν σύγχρονο Δήμο» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου για να προσθέσει:

«Με την εγκατάσταση των seatracks και την εκπαίδευση των χρηστών και των επαγγελματιών, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πραγματικά συμπεριληπτική καθημερινότητα. Θέλουμε οι παραλίες μας να είναι ανοιχτές και λειτουργικές για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε δράσεις που ενισχύουν την αυτονομία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας».