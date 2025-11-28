ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:Την Κυριακή (30/11) η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στη Νεάπολη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υποδέχεται την πιο μαγική εποχή του χρόνου με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Κήπο της Νεάπολης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:20 με την «Ξωτικοπαρέλαση» από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης και περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα.

Στις 18:00 θα γίνει το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο δημοτικό κήπο υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Νεάπολης και την συμμετοχή της χορωδίας του 1ου δημοτικού σχολείου.

Στην εκδήλωση θα προσφερθεί κέρασμα από τις κυρίες του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Νεάπολης (μελομακάρονα), από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νέοι Νεάπολης» (κολοκυθόσουπα), από τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Νεάπολης (ποπ κορν), ενώ η εορταστική ατμόσφαιρα θα εμπλουτιστεί με δράσεις ανιματέρ (Bubble -Bubble) και μουσική από τον D.J MIKE.

Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί Χριστουγεννιάτικο Παζάρι από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στην φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου συμμετέχουν η Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης, το 1ο Δημοτικό, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, το 2ο Δημοτικό Νηπιαγωγείο Νεάπολης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, οι «Νέοι Νεάπολης» και το Κ.Α.Π.Η.

ΠΑΖΑΡΙ «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από τη ΔΕΔΙΣΑ και τον Δήμο Χανίων
Ηράκλειο:Στην Αθήνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας ο Δήμαρχος Μεν. Μποκέας για την ενεργειακή μετάβαση του Μαλεβιζίου
