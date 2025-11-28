Ηράκλειο:Στην Αθήνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας ο Δήμαρχος Μεν. Μποκέας για την ενεργειακή μετάβαση του Μαλεβιζίου

Ιστορικό το κλείσιμο των ρυπογόνων μονάδων στα Λινοπεράματα – η επόμενη μέρα.

Σημαντική συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου είχε σήμερα στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νικόλαος Τσάφος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Μεγάλη Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, ένα στρατηγικής εθνικής σημασίας έργο, για το οποίο ο Δήμος Μαλεβιζίου από την πρώτη στιγμή διαδραμάτισε κομβικό και εμπροσθοβαρή ρόλο, με όρους σεβασμού στην τοπική κοινωνία. Στη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε η ικανοποίηση για την ιστορική συμφωνία

αντισταθμιστικών οφελών που επετεύχθη στο πλαίσιο προσαιγιάλωσης του Καλωδίου στην Κορακια.

Κεντρικό θέμα στην ατζέντα της συνάντησης ήταν η επόμενη ημέρα έπειτα από το οριστικό κλείσιμο του ρυπογόνου εργοστασίου της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, με το Δήμαρχο Μαλεβιζίου να θέτει επί τάπητος την μέριμνα για τους εργαζόμενους στον ΑΗΣ. Η ενεργειακή διασύνδεση σηματοδοτεί ότι οι μονάδες μαζούτ είναι οριστικά παρελθόν, με την εξέλιξη αυτή να δημιουργεί ένα ιστορικά θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για το Δήμο Μαλεβιζίου, που πλέον βλέπει ένα αίτημα δεκαετιών να γίνεται πράξη.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση της συνεργασίας τους για έργα, δράσεις και παρεμβάσεις πράσινου αποτυπώματος, που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής για πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Ψηλά στη ατζέντα της συνάντησης ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έθεσε στον Υπουργό και το ζήτημα λειψυδρίας, παρουσιάζοντας τη συστηματική δουλειά που έχει γίνει από τον Δήμο, μέσω της ολοκλήρωσης σειράς σημαντικών μελετών για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων από διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο τη βελτίωση της υδατικής επάρκειας στην περιοχή.