Νέες παραιτήσεις γιατρών στο ΠΑΓΝΗ: Το “εντέλλεσθε” οδήγησε στην έξοδο δύο νευρολόγους

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και μέλος της ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, Δημήτρης Βρυσαλής, τονίζει ότι το φαινόμενο αποτελεί συνέπεια μιας τακτικής που εφαρμόζουν Υπουργείο Υγείας, 7η ΥΠΕ και διοικήσεις νοσοκομείων.
Δύο ακόμα γιατροί και συγκεκριμένα νευρολόγοι, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, μόλις έλαβαν “εντέλλεσθε” για κάλυψη εφημεριών στο Νοσοκομείο Χανίων.
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έχει φθάσει σε οριακό σημείο και τέτοια φαινόμενα πλέον είναι αρκετά συχνά. Πολλές κλινικές λειτουργούν με οριακή επάρκεια, ενώ η πρακτική των αναγκαστικών μετακινήσεων έχει γίνει καθημερινότητα.
Σχολιάζοντας τις νέες αυτές παραιτήσεις, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και μέλος της ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, Δημήτρης Βρύσαλης, τονίζει ότι το φαινόμενο αυτό είναι συνέπεια μιας τακτικής που εφαρμόζουν Υπουργείο Υγείας, 7η ΥΠΕ και διοικήσεις νοσοκομείων, επιχειρώντας με «μπαλώματα» να καλύψουν τα κενά.
«Με τις μετακινήσεις και τα εντέλλεσθε δεν λύνονται τα προβλήματα των νοσοκομείων της Κρήτης – αντιθέτως, μεγεθύνονται», επισημαίνει, σημειώνοντας πως η απορρύθμιση των κλινικών, η επιβάρυνση των εργαζομένων και η υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας οδηγούν σε παραίτηση έμπειρων γιατρών και σε απροθυμία νέων να καταθέσουν υποψηφιότητα.
Ο κ. Βρύσαλης υπενθυμίζει ακόμα ότι πριν καλά καλά ολοκληρωθούν οι μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το νησί, η κατάσταση επανέρχεται στην ίδια κρίσιμη πραγματικότητα.
“Καλούμε τους φορείς της υγείας και την κοινωνία να αντιδράσουν στις πρακτικές των αυθαίρετων μετακινήσεων. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον αγώνα για μόνιμη στελέχωση, βελτίωση μισθών και διασφάλιση της πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας των νοσοκομείων. Δίνουμε υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να παλεύουμε για το δικαίωμα στη δημόσια, δωρεάν υγεία», καταλήγει ο κ. Βρύσαλης.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ