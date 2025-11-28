ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

ΠΑΖΑΡΙ «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από τη ΔΕΔΙΣΑ και τον Δήμο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 11:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.
Στην είσοδο του Δημαρχείου Χανίων

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] και ο Δήμος Χανίων, προσκαλούν το κοινό στη δράση, ΠΑΖΑΡΙ «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 15:00, έξω από το Δημαρχείο Χανίων (Κυδωνίας 29), στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (EWWR 2025), με εθνικό συντονιστή τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Οι πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν πλήρως λειτουργικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που προσφέρθηκαν από πολίτες των Χανίων και από μαθητές Σχολικού Διαγωνισμού του Δήμου Σφακίων, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης.

Στο παζάρι θα μπορείτε να βρείτε:
• μικρές οικιακές συσκευές (καφετιέρες, ηλεκτρικές σκούπες, σταθερά τηλέφωνα, τηλεοράσεις),
• εξοπλισμό πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών (οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια)
• και άλλες χρήσιμες συσκευές.

Όλες οι συσκευές έχουν ελεγχθεί, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμες να χρησιμοποιηθούν!
Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους!

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων η δράση θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, για την οποία θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Δήμος Ηρακλείου : Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Νοεμβρίου 2025
